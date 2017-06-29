В четверг, 29 июня в 19.00 в Сахалинском областном художественном музее, в рамках проекта «Музейные четверги», состоится экскурсия по выставке «Зимний сад: изучение образов направления Майкропоп в современном искусстве Японии». На выставке представлено 35 работ – графика, живопись и видеоарт, выполненные японскими художниками на рубеже середины девяностых и начале двухтысячных годов.

Куратор выставки, художественный критик Мидори Мацуи разработала термин Майкропоп, который характеризуется скорее отношением художников к новому времени и окружающей их реальности, нежели конкретными практиками и визуальными формами. Так в авторских работах происходит создание нового языка искусства, базирующегося на философии Жиля Делеза, который исследуя культуру, выдвигал на первый план то, что традиционно не рассматривалось как искусство. Так зрители могут увидеть множество так называемых «девиаций» и безделок», которые идеологами искусства вероятно бы не были включены в культурное поле.

Но задача художников, появившихся на арт-сцене в середине девяностых годов, как раз и заключается, в обращении нашего внимания, не к главному и магистральному, что лежит на поверхности, к тому, что стремительно становится мейнстримом, а к частному и интимному пространству художника. Возможно, только так через призму собственного сознания художники оказались способны отразить нерв эпохи.

Экскурсию по выставке проведет заместитель директора по научной работе Малькова Ирина Геннадьевна.

Справки по телефону: 72-13-40

Ленина, 137

www.sakhartmuseum.ru