Мероприятия, посвященные Международному Дню коренных народов
Сахалинский областной художественный музей 9 августа в 14.00 приглашает жителей и гостей острова на мероприятия, посвященные Международному Дню коренных народов.
Программа мероприятий:
14.00 - экскурсия по выставке «Под покровительством Тэму, Подя и Дуэнте Эдени. Искусство ульчей Хабаровского края» 5+
14.45-15.10 – просмотр презентации «Творчество Людмилы Борисовны Хатхил, ульчской мастерицы», образовательное занятие «Орнамент в жизни коренных народов Приамурья и Сахалина» 7+
15.15 -15.30 – концертная программа ансамбля «Люди Ых миф» 0+
15.30-16.00 – викторина для детей «Сахалин – Приамурье», национальные игры 5+
16.00–16.30 – участие в инсценировке нивхской сказки «Медведь и бурундук» 5+
17.00-17.30 – презентация видеофильма «Уроки мастерства. Основы гнутья, секреты резного орнамента. Юрий Куйсали. Ренат Росугбу». 10+
Участие в мероприятиях – бесплатное!
Справки по телефонам: 72-37-38, 72-13-40
www.sakhartmuseum.ru
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643