Сахалинский областной художественный музей 9 августа в 14.00 приглашает жителей и гостей острова на мероприятия, посвященные Международному Дню коренных народов.

Программа мероприятий:

14.00 - экскурсия по выставке «Под покровительством Тэму, Подя и Дуэнте Эдени. Искусство ульчей Хабаровского края» 5+

14.45-15.10 – просмотр презентации «Творчество Людмилы Борисовны Хатхил, ульчской мастерицы», образовательное занятие «Орнамент в жизни коренных народов Приамурья и Сахалина» 7+

15.15 -15.30 – концертная программа ансамбля «Люди Ых миф» 0+

15.30-16.00 – викторина для детей «Сахалин – Приамурье», национальные игры 5+

16.00–16.30 – участие в инсценировке нивхской сказки «Медведь и бурундук» 5+

17.00-17.30 – презентация видеофильма «Уроки мастерства. Основы гнутья, секреты резного орнамента. Юрий Куйсали. Ренат Росугбу». 10+

Участие в мероприятиях – бесплатное!

Справки по телефонам: 72-37-38, 72-13-40

www.sakhartmuseum.ru