9 сентября в день 135-летия Южно-Сахалинска гостей праздника ждет исторический квест «Метро времени». Стартует состязание 25 августа с запуска сайтметровремени.рф. Где можно будет увидеть карту города со всеми станциями интерактивного метро, прочитать исторические справки и легенды об этих местах, а также познакомиться со станционными смотрителями.

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