Метро времени
9 сентября в день 135-летия Южно-Сахалинска гостей праздника ждет исторический квест «Метро времени». Стартует состязание 25 августа с запуска сайтметровремени.рф. Где можно будет увидеть карту города со всеми станциями интерактивного метро, прочитать исторические справки и легенды об этих местах, а также познакомиться со станционными смотрителями.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 24, 3-й этаж, тел. 8 (4242) 723337, 724172
25 августа, пятница
00:00
26 августа, суббота
00:00
27 августа, воскресенье
00:00
28 августа, понедельник
00:00
29 августа, вторник
00:00
30 августа, среда
00:00
31 августа, четверг
00:00
1 сентября, пятница
00:00
2 сентября, суббота
00:00
3 сентября, воскресенье
00:00
4 сентября, понедельник
00:00
5 сентября, вторник
00:00
6 сентября, среда
00:00
7 сентября, четверг
00:00
8 сентября, пятница
00:00
9 сентября, суббота
00:00
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