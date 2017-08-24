афиша
афиша
Регистрация
Метро времени

Метро времени

9 сентября в день 135-летия Южно-Сахалинска гостей праздника ждет исторический квест «Метро времени». Стартует состязание 25 августа с запуска сайтметровремени.рф. Где можно будет увидеть карту города со всеми станциями интерактивного метро, прочитать исторические справки и легенды об этих местах, а также познакомиться со станционными смотрителями.

Подробности!

Где и когда?
Министерство культуры Сахалинской области

Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 24, 3-й этаж, тел. 8 (4242) 723337, 724172

25 августа, пятница
00:00
 В календарь
 В календарь
26 августа, суббота
00:00
 В календарь
 В календарь
27 августа, воскресенье
00:00
 В календарь
 В календарь
28 августа, понедельник
00:00
 В календарь
 В календарь
29 августа, вторник
00:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
День открытых дверей!
День открытых дверей!
День знаний в музее
День знаний в музее
Чеховский сквер
Чеховский сквер
Первый раз в первый класс
Первый раз в первый класс
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru