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Коробочка идей

Коробочка идей

В субботу, 1 июля, в стеклянном павильоне у стадиона «Космос» (на территории городского парка) в 13.00 стартует череда мастер-классов «Коробочка идей», где всем желающим совершенно бесплатно помогут освоить популярные технологии декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием различных материалов. Мастер-классы будут проводиться каждую субботу до конца августа. Телефон для справок 43-11-48.

Общегородской творческий проект «Культурная столица» предлагает разнообразную досуговую программу для населения всех возрастов. Мероприятия проекта бесплатные.

Вся актуальная информация - новости, программа мероприятий, положения о конкурсах и т. д. - размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Культурная столица» (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1491/1090).

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

1 июля, суббота
13:00
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8 июля, суббота
13:00
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15 июля, суббота
13:00
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22 июля, суббота
13:00
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29 июля, суббота
13:00
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