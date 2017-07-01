В субботу, 1 июля, в стеклянном павильоне у стадиона «Космос» (на территории городского парка) в 13.00 стартует череда мастер-классов «Коробочка идей», где всем желающим совершенно бесплатно помогут освоить популярные технологии декоративно-прикладного и изобразительного творчества с использованием различных материалов. Мастер-классы будут проводиться каждую субботу до конца августа. Телефон для справок 43-11-48.

Общегородской творческий проект «Культурная столица» предлагает разнообразную досуговую программу для населения всех возрастов. Мероприятия проекта бесплатные.

Вся актуальная информация - новости, программа мероприятий, положения о конкурсах и т. д. - размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Культурная столица» (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1491/1090).