Экскурсии выходного дня «Коллекция музея» — это возможность узнать больше об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомиться с уникальными экспонатами музея. Продолжительность экскурсии 1,5 часа.

Стоимость посещения музея с экскурсией- 100 руб. (для школьников); 300 руб. (для взрослых)