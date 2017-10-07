Коллекция музея
Экскурсии выходного дня «Коллекция музея» — это возможность узнать больше об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомиться с уникальными экспонатами музея. Продолжительность экскурсии 1,5 часа.
Стоимость посещения музея с экскурсией- 100 руб. (для школьников); 300 руб. (для взрослых)
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555
7 октября, суббота
12:00
7 октября, суббота
15:00
14 октября, суббота
15:00
14 октября, суббота
12:00
15 октября, воскресенье
15:00
15 октября, воскресенье
12:00
28 октября, суббота
15:00
28 октября, суббота
12:00
29 октября, воскресенье
15:00
29 октября, воскресенье
12:00
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