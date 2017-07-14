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Фигурное катание

Фигурное катание

14 июля в 14:15 состоится открытая тренировка по фигурному катанию, в заключение которой пройдут показательные выступления спортсменов. На этом занятии тренеры подведут итоги, и оценят результаты двухнедельных учебно-тренировочных сборов (УТР).

С 1 июля на ледовой арене дворца спорта «Кристалл» порядка 30 сильнейших сахалинских фигуристов в возрасте от 8 до 13 лет в рамках УТР покоряли искусство такого командного вида спорта, как синхронное фигурное катание.

Спортсмены отрабатывали мастерство плетения узоров на льду, оттачивая новые и новые движения, переходы от одной фигуры к другой, а также учились взаимодействию друг с другом.  График тренировок включал восемь часов занятий в день как на ледовой арене, так и в хореографическом зале.

Синхронное катание для сахалинских фигуристов – это совершенно новая спортивная дисциплина и очередная ступень развития. Самой желанной перспективой для тренеров и их воспитанников является участие на соревнованиях за пределами области по синхронному катанию. В центральной России этот вид спорта развивается довольно успешно, и российские фигуристы завоевывают золотые медали на престижных турнирах заграницей. Кроме того, именно ДС «Кристалл» примет соревнования по ледовым видам спорта в рамках международных игр «Дети Азии», а новая дисциплина, которую освоили сахалинские фигуристы, станет хорошим подспорьем, и поможет проявить профессионализм на льду.

Где и когда?
Кристалл, дворец спорта

Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29, тел. (4242) 24-01-50, 24-01-60 - администратор

14 июля, пятница
14:15
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