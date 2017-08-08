афиша
афиша
Регистрация
Эко-кадр

Эко-кадр

На Фотоконкурс принимаются отдельные авторские работы, сюжетно связанные с темой экологии, природы Сахалинской области и природоохраны. 

Участник Фотоконкурса может представить не более трех работ.

- Работа должна быть распечатана на любой бумаге размером А4 (21см х 29,7см);
- каждая работа должна иметь своё название;
- допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ (графических редакторов), разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел (без использования компьютерной графики и коллажей);
- фотографии не должны содержать надписей (авторство, год, название и прочие символы) и текст, нанесенные после съемки любым методом;
- фотографии низкого и плохого качества к участию в конкурсе недопускаются.

Фотоконкурс проводится с 19 июля по 29 ноября 2017 года.
Жюри осуществляет оценку представленных на Фотоконкурс работ и определяет победителей, занявших первое, второе и третье место.
Подведение итогов конкурса, награждение победителей и участников состоится 29 ноября 2017 года в 17:00 в СахОУНБ.
Фотографии принимаются в СахОУНБ (отдел комплексного библиотечного обслуживания, 3-й этаж) до 18 ноября 2017 года в распечатанном виде по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.
Хабаровская, 78.

Телефоны для справок: 8 (4242) 45-25-28, 8 (4242) 45-25-27.

Где и когда?
Сахалинская областная универсальная научная библиотека

Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 78, тел. (4242) 45-25-25, 45-25-27, 45-25-55

9 августа, среда
00:00
 В календарь
 В календарь
10 августа, четверг
00:00
 В календарь
 В календарь
11 августа, пятница
00:00
 В календарь
 В календарь
12 августа, суббота
00:00
 В календарь
 В календарь
13 августа, воскресенье
00:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Сладкий букет из конфет
Сладкий букет из конфет
Силуэтная магия Семёна Надеина
Силуэтная магия Семёна Надеина
Статус: Онлайн
Статус: Онлайн
Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru