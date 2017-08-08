На Фотоконкурс принимаются отдельные авторские работы, сюжетно связанные с темой экологии, природы Сахалинской области и природоохраны.



Участник Фотоконкурса может представить не более трех работ.



- Работа должна быть распечатана на любой бумаге размером А4 (21см х 29,7см);

- каждая работа должна иметь своё название;

- допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ (графических редакторов), разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел (без использования компьютерной графики и коллажей);

- фотографии не должны содержать надписей (авторство, год, название и прочие символы) и текст, нанесенные после съемки любым методом;

- фотографии низкого и плохого качества к участию в конкурсе недопускаются.



Фотоконкурс проводится с 19 июля по 29 ноября 2017 года.

Жюри осуществляет оценку представленных на Фотоконкурс работ и определяет победителей, занявших первое, второе и третье место.

Подведение итогов конкурса, награждение победителей и участников состоится 29 ноября 2017 года в 17:00 в СахОУНБ.

Фотографии принимаются в СахОУНБ (отдел комплексного библиотечного обслуживания, 3-й этаж) до 18 ноября 2017 года в распечатанном виде по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.

Хабаровская, 78.



Телефоны для справок: 8 (4242) 45-25-28, 8 (4242) 45-25-27.