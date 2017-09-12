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Для тех, кто дома

Для тех, кто дома

К новой выставке «Море глазами взрослых и детей» сотрудники музея книги разработали мастер-классы «Для тех, кто дома» для посетителей всех возрастов. Основной акцент на творческих занятиях сделан на использовании природных материалов, которыми так богаты сахалинское море и лес.

Ежедневно в музее будут проходить творческие занятия. Каждый из вас сможет выбрать то, что придется ему по душе!

Расписание творческих мастерских:

Для взрослых:

12 сентября в 11.00 — «Точечная роспись гальки»

Точечная роспись уникальная и интересная техника рисования. С помощью точек вас научат рисовать узоры на обычной гальке.

13 сентября в 11.00 — «Текстильная бабочка»

Изготовление из ткани объемных бабочек, которые будут рады поселиться на заколках, ободках, косметичках, а также легко «приживутся» в вашем интерьере.

14 сентября в 11.00 — «Декор кашпо галькой»

На занятии научат украшать цветочные горшки и кашпо своими руками.

15 сентября в 11.00 — «Портрет осени»

Сбор красивых листьев в осенний день — увлекательное занятие. По возвращению домой хочется сохранить это великолепие или использовать его для создания аппликации. Материал просто сам напрашивается на это!

Для детей:

12 сентября в 14.00 — «Точечная роспись гальки»

13 сентября в 14.00 — «Цветущий кактус»

Милая и очень оригинальная декоративная поделка, выполненная в виде кактуса, на деле оказывается умело раскрашенными крупными морскими камнями. Поделка украсит и освежит собой ваш дом.

14 сентября в 14.00 — «Мини-картина из гальки»

Забавные композиции из камней не только разовьют фантазию ребенка, но и подарят хорошее настроение.

15 сентября в 14.00 — «Портрет осени»

Красочная аппликация из сухих цветов и листьев разных размеров, форм и расцветок.

Все желающие могут забрать поделки с собой. 

Предварительная запись по телефону: 43–65 -09Стоимость занятия:

-  дети до 16 лет – 100 рублей
 — студенты, пенсионеры – 130 рублей
 — взрослые – 150 рублей.

Где и когда?
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

12 сентября, вторник
11:00
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13 сентября, среда
11:00
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14 сентября, четверг
11:00
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15 сентября, пятница
11:00
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