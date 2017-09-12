Для тех, кто дома
К новой выставке «Море глазами взрослых и детей» сотрудники музея книги разработали мастер-классы «Для тех, кто дома» для посетителей всех возрастов. Основной акцент на творческих занятиях сделан на использовании природных материалов, которыми так богаты сахалинское море и лес.
Ежедневно в музее будут проходить творческие занятия. Каждый из вас сможет выбрать то, что придется ему по душе!
Расписание творческих мастерских:
Для взрослых:
12 сентября в 11.00 — «Точечная роспись гальки»
Точечная роспись уникальная и интересная техника рисования. С помощью точек вас научат рисовать узоры на обычной гальке.
13 сентября в 11.00 — «Текстильная бабочка»
Изготовление из ткани объемных бабочек, которые будут рады поселиться на заколках, ободках, косметичках, а также легко «приживутся» в вашем интерьере.
14 сентября в 11.00 — «Декор кашпо галькой»
На занятии научат украшать цветочные горшки и кашпо своими руками.
15 сентября в 11.00 — «Портрет осени»
Сбор красивых листьев в осенний день — увлекательное занятие. По возвращению домой хочется сохранить это великолепие или использовать его для создания аппликации. Материал просто сам напрашивается на это!
Для детей:
12 сентября в 14.00 — «Точечная роспись гальки»
13 сентября в 14.00 — «Цветущий кактус»
Милая и очень оригинальная декоративная поделка, выполненная в виде кактуса, на деле оказывается умело раскрашенными крупными морскими камнями. Поделка украсит и освежит собой ваш дом.
14 сентября в 14.00 — «Мини-картина из гальки»
Забавные композиции из камней не только разовьют фантазию ребенка, но и подарят хорошее настроение.
15 сентября в 14.00 — «Портрет осени»
Красочная аппликация из сухих цветов и листьев разных размеров, форм и расцветок.
Все желающие могут забрать поделки с собой.
Предварительная запись по телефону: 43–65 -09Стоимость занятия:
- дети до 16 лет – 100 рублей
— студенты, пенсионеры – 130 рублей
— взрослые – 150 рублей.
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774