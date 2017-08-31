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День знаний в музее

День знаний в музее

Музей приглашает школьников интересно и познавательно встретить осень и новый учебный год. Мы приготовили для вас программу мероприятий ко Дню знаний:

Экскурсия по постоянной экспозиции музея «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова». Участники познакомятся с содержанием книги «Остров Сахалин» и узнают много интересных фактов о жизни каторжного острова XIX века и поездке Антона Павловича Чехова на Сахалин. 
Аудитория: 5–9 классы. Цена: 50 руб.     

Поисково?интерактивная программа по экспозиции музея «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова».Ребята познакомятся с выставкой, отвечая на вопросы и выполняя задания с помощью путеводителя, который выдается каждому участнику.  Это занятие расширит знания детей в области истории и литературы.
Аудитория: 2–4 классы. Цена: 100 руб.

Квест «По страницам чеховских произведений» – поисковая программа по чеховскому скверу с занимательными заданиями, вопросами и викториной по рассказам А.П. Чехова. Например, в одном из заданий участникам предлагается найти скульптуру в сквере по фрагменту на фото и ответить на вопросы об этом персонаже.
Аудитория: 4–8 классы. Цена: 100 руб.

Для участия в мероприятиях необходима предварительная запись по телефону: 43–65–09.

Спешите! Количество мест ограничено!

Где и когда?
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

1 сентября, пятница
09:00
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