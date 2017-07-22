День работников торговли
Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина приглашает всех жителей и гостей областной столицы 22 июля вместе отметить профессиональный праздник — День работников торговли.
Праздничные мероприятия начнутся в 13:00 на территории бывшего картодрома. В программе праздника:
- развлекательная программа;
- тематические игры, конкурсы, викторины и розыгрыши.
В день гости праздника смогут выступить в роли экспеерта монетного двора, лучшего сборщика макулатуры, лучшего бухгалтера, снабженца и других непривичных для себя ролях.
Всю интересующую информацию о предстоящем мероприятии можно узнать по телефону 72–45–75.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575
22 июля, суббота
13:00
23 июля, воскресенье
13:00
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