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День работников торговли

День работников торговли

Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина приглашает всех жителей и гостей областной столицы 22 июля вместе отметить профессиональный праздник — День работников торговли.

Праздничные мероприятия начнутся в 13:00 на территории бывшего картодрома. В программе праздника:

- развлекательная программа;

- тематические игры, конкурсы, викторины и розыгрыши.

В день гости праздника смогут выступить в роли экспеерта монетного двора, лучшего сборщика макулатуры, лучшего бухгалтера, снабженца и других непривичных для себя ролях.

Всю интересующую информацию о предстоящем мероприятии можно узнать по телефону 72–45–75.

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

22 июля, суббота
13:00
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23 июля, воскресенье
13:00
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