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День открытых дверей!

День открытых дверей!

1 сентября Сахалинский областной художественный музей объявляет «День открытых дверей»! 

В этот  день мы приглашаем школьников бесплатно посетить  экскурсии по постоянным экспозициям и временным выставкам.

Постоянные экспозиции:

1.«Современное искусство Кореи» (живопись, каллиграфия, предметы из дерева, глины, камня);

2.«Русское искусство XIX – нач. XX вв.» (живопись, графика, скульптура);

3. «Христианское искусство» (иконы, копии фресковой живописи, медное литье).

Временные выставки:

1.     Персональная выставка Николая Горского «Мир акварели»

2.     «Дальний Восток. История открытия и освоения в творчестве Валерия Шиляева»

Также предлагаем посетить «Музейный кинозал», где будут демонстрироваться обучающие видео фильмы из фонда ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея: «Ты пришел в музей»; «Рождение картины. От натуры к художественному образу»; «Как смотреть картину»; «Рисунок»; «Акварель», «Гравюра»; «Скульптура», «Пейзаж», «Народное искусство» и другие.

Предварительная запись обязательна!

Ждем Вас по адресу:

г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137.

Записьпо телефону: 72-36-43.

www.sakhartmuseum.ru

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

1 сентября, пятница
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