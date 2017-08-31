1 сентября Сахалинский областной художественный музей объявляет «День открытых дверей»!

В этот день мы приглашаем школьников бесплатно посетить экскурсии по постоянным экспозициям и временным выставкам.

Постоянные экспозиции:

1.«Современное искусство Кореи» (живопись, каллиграфия, предметы из дерева, глины, камня);

2.«Русское искусство XIX – нач. XX вв.» (живопись, графика, скульптура);

3. «Христианское искусство» (иконы, копии фресковой живописи, медное литье).

Временные выставки:

1. Персональная выставка Николая Горского «Мир акварели»

2. «Дальний Восток. История открытия и освоения в творчестве Валерия Шиляева»

Также предлагаем посетить «Музейный кинозал», где будут демонстрироваться обучающие видео фильмы из фонда ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея: «Ты пришел в музей»; «Рождение картины. От натуры к художественному образу»; «Как смотреть картину»; «Рисунок»; «Акварель», «Гравюра»; «Скульптура», «Пейзаж», «Народное искусство» и другие.

Предварительная запись обязательна!

Ждем Вас по адресу:

г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137.

Записьпо телефону: 72-36-43.

www.sakhartmuseum.ru