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День окончания Второй мировой войны

День окончания Второй мировой войны

В областном центре определены площадки, на которых 2 сентября будут отмечать День окончания Второй мировой войны. 

Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов начнется в 10.00 на площади Победы. Таким образом удастся разместить гораздо большее количество зрителей, чем в прошлом году. Для ветеранов будут оборудованы трибуны, остальные зрители смогут расположиться по периметру площади. Парад пройдет до площади Славы, где участники Великой Отечественной войны, ветераны, первые лица Сахалинской области и города возложат цветы к Вечному огню.

После завершения торжественной части ветеранов на комфортабельных автобусах отвезут на традиционный солдатский обед. Запланированы поздравления и подготовлена творческая программа.

Для жителей и гостей Южно-Сахалинска множество площадок будут организованы в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Здесь пройдут народные гулянья, выступление духового оркестра и других коллективов,  спортивные мероприятия и развлекательная программа для детей. Основные площадки развернутся на территории картодрома, за теннисными кортами и на танцплощадке возле мехаттракционов. Празднование продлится до 17.00.

Параллельно на площади Ленина будет устроена выставка военной техники, там же пройдут выступления фронтовых концертных бригад.

Кроме того, 2 сентября праздничные мероприятия состоятся во всех  планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.

В 20.00 на площади Победы начнется концерт, который завершится фейерверком в 22.00.

Где и когда?
Администрация г. Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, тел. 8 (4242) 498199, 300669, 300788, 300688, 300614

2 сентября, суббота
10:00
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