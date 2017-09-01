В областном центре определены площадки, на которых 2 сентября будут отмечать День окончания Второй мировой войны.

Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов начнется в 10.00 на площади Победы. Таким образом удастся разместить гораздо большее количество зрителей, чем в прошлом году. Для ветеранов будут оборудованы трибуны, остальные зрители смогут расположиться по периметру площади. Парад пройдет до площади Славы, где участники Великой Отечественной войны, ветераны, первые лица Сахалинской области и города возложат цветы к Вечному огню.

После завершения торжественной части ветеранов на комфортабельных автобусах отвезут на традиционный солдатский обед. Запланированы поздравления и подготовлена творческая программа.

Для жителей и гостей Южно-Сахалинска множество площадок будут организованы в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Здесь пройдут народные гулянья, выступление духового оркестра и других коллективов, спортивные мероприятия и развлекательная программа для детей. Основные площадки развернутся на территории картодрома, за теннисными кортами и на танцплощадке возле мехаттракционов. Празднование продлится до 17.00.

Параллельно на площади Ленина будет устроена выставка военной техники, там же пройдут выступления фронтовых концертных бригад.

Кроме того, 2 сентября праздничные мероприятия состоятся во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.

В 20.00 на площади Победы начнется концерт, который завершится фейерверком в 22.00.