День города

9 сентября в день 135-летия Южно-Сахалинска для жителей и гостей островной столицы будут работать несколько тематических площадок, где все желающие смогут найти себе развлечение по душе. В течение следующих нескольких дней будет представлена программа работы каждой тематической зоны.

Из года в год в день рождения города одной из самых популярных и массовых становится площадка «Территория детства». Она будет развернута в субботу, 9 сентября, с 12 до 16 часов. Традиционно под концерты, игры и конкурсы детям предоставляют весь участок улицы Ленина от Сахалинской до Курильской. Программа запланирована таким образом, чтобы провести время с пользой и повеселиться смогли все желающие - от первоклашек до будущих выпускников.

Так, состоится праздничный концерт, во время которого с вокальными и хореографическими номерами выступят коллективы Дворца детского творчества. В перерывах будет работать «свободный микрофон» для школьников. Ребятам предоставится возможность поздравить любимый город с праздником.

Пройдет и традиционный конкурс рисунков на асфальте на городскую тематику. Победили получат призы. Запланированы итеративные игры, спортивный лабиринт (игра, ориентирование на местности).

Школьников постарше приглашают на краеведческую игру «Мой любимый город». Она пройдет в формате «кругосветки» по тематическим станциям, в ходе которых участники выполнят задания по следующим темам: география, природа, история, культура и искусство, достопримечательности, улицы. Победителей наградят дипломами, памятными знаками. Всем участникам будут вручены сертификаты, сообщает пресс-центр администрации Южно-Сахалинска.