Артисты театра и кино

С 26 по 31 августа в Корсакове, Южно-Сахалинске, Холмске, Поронайске, Смирных, Долинске и Невельске пройдут гастроли известных артистов российского театра и кино.

Островные зрители в ходе творческой встречи, которая приурочена к 70-летию образования Сахалинской области, смогут встретиться с Эдуардом Шульжевским, Сергеем Барышевым, Сергеем Колесниковым и Натальей Громушкиной.

Эдуард Шульжевский широко известен публике как популярный эстрадный певец и автор песен. Театральные зрители прекрасно знают артиста по ролям в мюзиклах «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта» и других известных постановках на большой сцене.

Сергей Барышев получил широкую известность на экране благодаря главной роли в сериале «Тайны следствия». Он также снимался в сериалах и фильмах: «Гибель империи», «Морские дьяволы», «Бандитский Петербург» и др. Имеет за плечами немало ролей в театре.

Сергей Колесников – Заслуженный артист России, на счету которого несколько десятков ролей в театральных постановках, фильмах и телесериалах. Он также является актером дубляжа: его голосом говорят многие герои зарубежных кинолент.

Наталья Громушкина – помимо работ в кино и сериалах (в числе которых «Марш Турецкого», «Кто в доме хозяин?» и другие), известна по главным ролям в таких известнейших мюзиклах как «Чикаго», «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «12 стульев».

Приглашаем Вас на творческие встречи с любимыми артистами!

Возрастные ограничения: 12+

Внимание! Вход по бесплатным билетам.

Выступления состоятся:

26 августа в 18.00 в Корсакове в КДЦ «Океан»

тел. кассы 8 (42435) 205–02

27 августа в 19.00 в Южно-Сахалинске в ГДК «Родина»

Билеты в кассе Сахалинской филармонии, тел. кассы (4242) 304–104. Адрес: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»). Время работы кассы: с 10.00 до 19.00 (без выходных)

27 августа в 14.00 в ЦДК г. Холмска

тел. кассы 8 (42433) 502–90



28 августа в 19.00 в Поронайске в ККЗ «Мир» (центральный зал)

тел. кассы: 8 (914) 741–55–35

29 августа в 19.00 в пгт. Смирных в Центре досуга

тел. кассы: 8 (42452) 41–604

30 августа в 18.00 в Долинске в ККЗ «Россия»

тел. кассы: 8 (42442) 28–577

31 августа в 18.00 в РДК им. Г.И. Невельского

тел. кассы: 8 (42436) 608–33, 608–25

