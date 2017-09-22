Zero People – нашумевший сайд-проект Александра Красовицкого и Александра Заранкина, солиста и клавишника Animal ДжаZ, настаивающих на том, что к творчеству лидеров российской альтернативной сцены их камерный дуэт не имеет никакого отношения.





Как бы то ни было, за шесть лет Zero People успели выпустить три альбома (включая прошлогоднюю "Прекрасную жизнь"), объездить всю страну, заработать премию "Золотая горгулья", отыграть на фестивалях калибра Kubana и Нашествие, выступить специальными гостями на концертах Яна Тирсена и Ройшн Мерфи.



Осенью группа представит слушателям новую программу "Прекрасная жизнь 2.0". Если верить обещаниям музыкантов, мы станем свидетелями визуально-звукового перерождения одноименного альбома. В треклисте концерта найдут свое место композиции из "электронного" прошлого группы и покрытого завесой тайны будущего, а "вишенкой на торте" станет блок "запрещённых песен", раскрывающих историческую панораму мировой музыки в диапазоне от Иоганна Себастьяна Баха до группы Muse.



Открытие дверей в 19:00

Начало концерта в 20:00.



Справки по телефону: 41-78-89



vk.com/zeropeoplesakh2209