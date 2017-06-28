Закрытие 69 филармонического сезона

Дорогие друзья!

69 концертный сезон Сахалинской филармонии близок к завершению!

Он получился насыщенным и интересным. Все четыре творческих коллектива Сахалинской филармонии: ансамбль русских народных инструментов «Братчина», камерный ансамбль «Дивертисмент», группа «Джаз Тайм» и Театр Танца «Диалог» неустанно гастролировали по городам и другим населенным пунктам островной области (в Анивском, Корсаковском, Невельском, Долинском, Макаровском, Поронайском, Томаринском, Смирныховском, Углегорском, Тымовском, Александровск?Сахалинском, Ногликском и Охинском районах, а также в областной столице) провели более 60 сольных концертов и спектаклей, а также многократно выступали на различных мероприятиях.

Сахалинская филармония за этот сезон организовала гастроли многих известных артистов и коллективов. В Южно?Сахалинске выступали Академический дважды Краснознамённый ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова под управлением Валерия Халилова, Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрий Башмета и известный пианист Иван Рудин, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» под управлением Дмитрия Дмитриенко, гитарист?виртуоз Евгений Финкельштейн и ансамбль «Lactea via quartet», театр «Куклы?великаны», певица Рита Солнцева и джазовый квартет Виталия Соломонова, популярные актеры театра и кино Вячеслав Корниченко, Мария Порошина, Ярослав Бойко. В конце июня состоятся гастроли Московского государственного академического театра танца «Гжель».

Сахалинская филармония радовала публику ярким танцевальным шоу «Шаг за шагом» и уникальным джазовым вечером «Джаз в шоколаде», который проводился на Сахалине впервые. Учреждение культуры активно участвовало в организации и проведении праздничных торжеств, посвященных открытию Главной Ёлки Сахалинской области, Международному женскому дню, Дню работника культуры и празднованию Великой Победы и других мероприятий.

Филармония тесно сотрудничала и продолжает взаимодействовать с Чехов?центром, Сахалинским театром кукол, литературно?художественным музеем книги А. П Чехова «Остров Сахалин», Сахалинским областным научно?методическим центром по образованию в сфере культуры и искусства, Сахалинским колледжем городским хореографическим центром «Мечта», искусств, муниципальными образованиями «Невельский район», «Корсаковский район», «Ногликский район».

Впереди – 70-й по счету юбилейный филармонический сезон, в котором всех любителей прекрасного ждет много новых и интересных концертов, спектаклей, шоу и других творческих проектов.

Приглашаем вас 28 июня в 19 часов на большой концерт, который завершит 69 филармонический сезон.

О состоится на сцене Чехов?центра. Для сахалинцев и гостей островного региона выступят ансамбль русских народных инструментов «Братчина» под управлением Сергея Суханова, камерный ансамбль «Дивертисмент»под управлением заслуженного работника культуры РФ Натальи Лопатиной, группа «Джаз Тайм»под управлением заслуженного работника культуры Сахалинской области Владимира Киндинова и Театр Танца «Диалог» под управлением Оксаны Никитиной. Творческие коллективы Сахалинской филармонии порадуют всех, кто придет на концерт, своими лучшими номерами, исполнят наиболее полюбившиеся публикой инструментальные, вокальные и танцевальные композиции.

Чехов?центр, 28 июня 19.00

6+

Билеты уже в продаже!

Телефон кассы Сахалинской филармонии 304–104.

Адрес: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»).