В Александровске-Сахалинском пройдет фестиваля авторской песни «У Трёх братьев».

XI Областной фестиваль авторской песни «У Трёх братьев» пройдет в Александровске-Сахалинском с 29 по 30 июля 2017 года.

Учредители и организаторы фестиваля, посвящённого 70-летию образования Сахалинской области и Году экологии – Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, Сахалинский областной центр народного творчества, Администрация ГО Александровск-Сахалинский район, Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ГО «Александровск-Сахалинский район», Клубное муниципальное бюджетное учреждение «Александровск-Сахалинский Центральный районный дом культуры».

Фестиваль проходит при поддержке Министерства спорта и молодёжной политики Сахалинской области и регионального фонда «Родные острова».

В фестивале примут участие около 40 авторов и исполнителей бардовской песни. Это солисты и ансамбли, взрослые и дети из 9 муниципальных образований Сахалинской области: Ногликского, Александровск-Сахалинского, Невельского, Поронайского (Поронайск, с. Вахрушев), Холмского, Тымовского, Долинского и г. Южно-Сахалинска.

Участники будут оцениваться в номинациях:

- автор;

- исполнение бардовской классики;

- юное дарование;

- песня о Сахалине, Курилах, посвящённые 70-летнему юбилею области;

- «ЭКО-песня» – песни, посвящённые Сахалинской природе и бережному отношению к ней (в рамках Года экологии).

В жюри фестиваля войдут ведущие представители жанра бардовской песни, призёры областных Дальневосточных фестивалей авторской песни Евгений Ищенко (г. Александровск-Сахалинск), Николай Михеев и Вениамин Ким – лауреат Международного Грушинского фестиваля (г. Южно-Сахалинск). Председатель жюри, приглашённый гость фестиваля, лауреат Дальневосточных, Всероссийских и Международных фестивалей – Денис Вялков (г. Владивосток).

Программа фестиваля откроется с творческого вечера председателя жюри Дениса Вялкина.

Концерт начнётся 28 июля в 18:30 в г. Южно-Сахалинске в зале Сахалинской универсальной научной библиотеки.

Остальные мероприятия «У Трёх братьев» пройдут в г. Александровск-Сахалинский.

29 июля (суббота)

Конкурсный концерт на берегу моря у скал «Три брата»

Начало в 15:00 часов

Конкурс на изготовление изделий из природных материалов «Мои любимые «Три брата»

Начало в 15:30 часов

Концерт гостей фестиваля (там же)

Начало в 18:00 часов

30 июля (воскресенье)

Награждение и гала-концерт с участием победителей и гостей фестиваля

Площадь им. 15 Мая, г. А-Сахалинский,

Начало в 14:00 часов.

С положением о фестивале можно ознакомится на сайте: ocnt-sakhalin.com

Телефон для справок в Южно-Сахалинске 8(4242)72-20-62

В Александровск-Сахалинском: 8(424-34)4-35-63 и 8-924-188-07-19