Удивительно яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, но в любом случае захватывающий танцевальный спектакль "И приснится же такое..." станет для Вас открытием.



Новая постановка известного хореографа, художественного руководителя и главного балетмейстера балета TODES Аллы Духовой – это динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу!

На сцене, словно в сказочном сне, меняются времена и страны. Нежность романтичного утреннего Парижа сменяется озорной скачкой ковбоев, а Казанова в это время соблазняет роскошную даму... В загадочном мире сна найдется место и любви, и ревности, и обидам, и примирению, и конечно, счастью!

"И приснится же такое..." – это спектакль, который дает возможность пуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам, которые почувствовала и воплотила на сцене Алла Духова!

Состав гастрольной группы 25 человек.





Стоимость билета от 1500 рублей.



Касса в Чехов-центре (Коммунистический проспект,35) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15.Телефон: 42-52-62

Касса Чехов-центра в ТЦ "Гермес" (ул.Ленина,217) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15 часов.Телефон: 30-62-42