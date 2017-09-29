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И приснится же такое...

И приснится же такое...

Удивительно яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, но в любом случае захватывающий танцевальный спектакль "И приснится же такое..." станет для Вас открытием.


Новая постановка известного хореографа, художественного руководителя и главного балетмейстера балета TODES Аллы Духовой – это динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу!
На сцене, словно в сказочном сне, меняются времена и страны. Нежность романтичного утреннего Парижа сменяется озорной скачкой ковбоев, а Казанова в это время соблазняет роскошную даму... В загадочном мире сна найдется место и любви, и ревности, и обидам, и примирению, и конечно, счастью! 
"И приснится же такое..." – это спектакль, который дает возможность пуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам, которые почувствовала и воплотила на сцене Алла Духова! 
Состав гастрольной группы 25 человек.


Стоимость билета от 1500 рублей.

Касса в Чехов-центре (Коммунистический проспект,35) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15.Телефон: 42-52-62
Касса Чехов-центра в ТЦ "Гермес" (ул.Ленина,217) с 10 до 19 часов. Перерыв на обед с 14 до 15 часов.Телефон: 30-62-42

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

29 сентября, пятница
19:00
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Комментарии
ignition
Написано 13 апреля 2015, в 14:08
люблю Тодес и Духову)
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+4
Child_of_Sun
Написано 7 октября 2015, в 18:50
пойду!
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