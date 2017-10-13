Необыкновенный, и всегда узнаваемый голос, самобытный стиль общения со своим зрителем, новые песни и уже полюбившиеся хиты.





В пятничный вечер 13 октября в обновленном концертном зале "Сити Холл" впервые перед сахалинцами выступит с сольной программой одна из самых ярких и эпатажных певиц – Слава.



Ее творчество в народе называют "грубой женской романтикой". Зрители ценят ее за прямоту и открытость, с которой она общается с ними, как с близкими друзьями. Она ничего не скрывает, как в текстах своих песен, так и в диалоге с публикой на своих концертах. Славу любят за обаяние, за отменное чувство юмора и, конечно, за сильный характер.



За 15 лет творческих поисков ей есть, что сказать зрителю. Слава, как автор и исполнитель, является неоднократным обладателем премии "Золотой Граммофон", лауреатом фестивалей "Песня года", награждена премией "Шансон года 2015", многократно получала призы от музыкальных каналов МУЗ-ТВ, RU.TV, MTV Russia и Russian Music Box, а так же выпустила 4 альбома, более 17 клипов и снялась в нескольких кинокартинах.



Любимые хиты, теплая атмосфера и неожиданные сюрпризы – лишь малая часть того, что готовит для зрителей СЛАВА в своей программе "Откровенно".



13 октября 2017/ 19 часов

КЗ "Сити Холл" (ТРК "Сити Молл", 5 этаж)



Кассы:

ТРК "Сити Молл" 1 этаж, ср-вскр с 10-00 до 21-00 (пн-вт выходной), тел. 396-296

УЦ "Дом Быта" 1 этаж, пн-пятн с 11-00 до 19-00 (сб-вскр выходной), тел. 25-03-55