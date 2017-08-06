афиша
афиша
Регистрация
Симфонический оркестр Мариинского театра

Симфонический оркестр Мариинского театра

6 августа в 20.00 в областной столице на площади перед зданием Дома правительства выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт посвящен 70-летию образования Сахалинской области.

Симфонический оркестр Мариинского театра – один из старейших в России: его история восходит к первому оркестру Санкт-Петербургской Императорской оперы и насчитывает более двухсот лет. Художественным руководителем и дирижером является народный артист Российской Федерации, Герой Труда РФ, трехкратный лауреат Государственной премии РФ и премии Правительства РФ, обладатель других многочисленных престижных премий, званий и наград Валерий Гергиев, который руководит легендарным коллективом более двадцати лет.

Симфонический оркестр Мариинского театра входит в число лучших оркестров мира. У него обширнейшая гастрольная география. За долгие годы музыканты выступали на лучших площадках по всему земному шару. В мае 2016 года коллектив под управлением Валерия Гергиева дал уникальный концерт «С молитвой о Пальмире» в древнем амфитеатре сирийского города Пальмиры.

Организатором концерта Симфонического оркестр Мариинского театра в Южно-Сахалинске выступает Сахалинская филармония при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и Благотворительного фонда «Фонд Валерия Гергиева». В концертной программе принимает участие солист Даниэль Лозакович – 16-летний шведский скрипач-виртуоз, который несмотря на свой юный возраст уже снискал славу на международном уровне.

Приглашаем всех сахалинцев и гостей островного региона насладиться выступлением одного из самых знаменитых музыкальных коллективов мира, которое пройдет под открытым небом!

Где и когда?
Сахалинская филармония

Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 25, тел. 8 (4242) 728498

6 августа, воскресенье
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Комментарии
Ксения Колосова
Написано 30 июля, в 23:29
Отличная новость!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru