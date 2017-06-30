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Кавер-бэнд Bellatrix

Кавер-бэнд Bellatrix

Южносахалинцев и гостей города приглашает на концерт под открытым небом кавер-бэнд Bellatrix - молодой музыкальный коллектив, образованный в марте 2017 года. Исполнители работают в направлении современной отечественной и зарубежной поп- и рок-музыки. Концерт состоится 30 июня в 18.00 в сквере у фонтанов на привокзальной площади в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица».

Общегородской творческий проект «Культурная столица» предлагает разнообразную досуговую программу для населения всех возрастов. Мероприятия проекта бесплатные.

Вся актуальная информация - новости, программа мероприятий, положения о конкурсах и т. д. - размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Культурная столица» (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1491/1090).

Где и когда?
Администрация г. Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, тел. 8 (4242) 498199, 300669, 300788, 300688, 300614

30 июня, пятница
18:00
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