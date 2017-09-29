29 сентября в Сахалинском областном художественном музее состоится музыкальный вечер Анны Двуреченской «Формула счастья»

Анна Двуреченская – лауреат областных межрегиональных конкурсов вокалистов, участник музыкальных концертов в областных и межрегиональных учреждениях культуры, городских ярмарках, концертах в городах Южно-Сахалинске и Хабаровске. Активный участник благотворительных и военно-патриотических концертов, театрализованных постановок.

В программе вечера: известные хиты прошлых лет и современности, песни из репертуара Анны Герман, военно-патриотические песни.

В концерте примут участие:

Анатолий Балла – дипломант Всероссийского конкурса авторской песни, автор-исполнитель.

Сергей Савельев — солист городского центра народной культуры "Радуга", лауреат областных вокальных конкурсов, участник музыкальных выступлений в областных учреждениях культуры, городских концертах, ярмарках, участник проекта "Три тенора".

Максим Болдырев – вокалист.

Детский вокальный ансамбль «Отражение», руководитель Ольга Леонидовна Кочнева.

Дети детского досугового центра «Лукоморье».

Андрей Сухонос - ведущий вечера!

Вечер организован при поддержке Сахалинского областного центра народного творчества, Центра народной культуры «Радуга», детского досугового центра «Лукоморье» дворца детского и юношеского творчества, Сахалинского областного художественного музея.

Ждем вас!

Вход свободный!

Всю подробную информацию можно получить по телефонам:72-36-43, 72-37-38,

Адрес: Ленина, 137

www.sakhartmuseum.ru