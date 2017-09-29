Формула счастья
29 сентября в Сахалинском областном художественном музее состоится музыкальный вечер Анны Двуреченской «Формула счастья»
Анна Двуреченская – лауреат областных межрегиональных конкурсов вокалистов, участник музыкальных концертов в областных и межрегиональных учреждениях культуры, городских ярмарках, концертах в городах Южно-Сахалинске и Хабаровске. Активный участник благотворительных и военно-патриотических концертов, театрализованных постановок.
В программе вечера: известные хиты прошлых лет и современности, песни из репертуара Анны Герман, военно-патриотические песни.
В концерте примут участие:
Анатолий Балла – дипломант Всероссийского конкурса авторской песни, автор-исполнитель.
Сергей Савельев — солист городского центра народной культуры "Радуга", лауреат областных вокальных конкурсов, участник музыкальных выступлений в областных учреждениях культуры, городских концертах, ярмарках, участник проекта "Три тенора".
Максим Болдырев – вокалист.
Детский вокальный ансамбль «Отражение», руководитель Ольга Леонидовна Кочнева.
Дети детского досугового центра «Лукоморье».
Андрей Сухонос - ведущий вечера!
Вечер организован при поддержке Сахалинского областного центра народного творчества, Центра народной культуры «Радуга», детского досугового центра «Лукоморье» дворца детского и юношеского творчества, Сахалинского областного художественного музея.
Ждем вас!
Вход свободный!
Всю подробную информацию можно получить по телефонам:72-36-43, 72-37-38,
Адрес: Ленина, 137
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643