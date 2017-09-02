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Estradarada

Estradarada

"Просто слушая – Вы будете видеть Кино. И танцевать #счастливымилёгким".

Esradarada – это инди-электроника нового поколения, музыкальный атмосферный проект с глубоким эмоциональным смыслом, сочетающий разнообразные стили современной музыки. Авторы и исполнители нашумевшего хита – "Вите надо выйти!"



Сюжетная, авангардная танцевальная музыка, в которой имеют место философская проза и романтичная поэзия, лирика с эмоциональностью вплоть до ненормативной лексики. Река музыкальных контрастов, где смешиваются синтипоп и техно, дип-хаус и танго, синт-рок и регги. Здесь всегда присутствует интрига и непредсказуемость, перекликаются лёгкость и жесткач, монотонность и мелодичность. Этим музыкальным киевским тортом достойно угощать многие продвинутые электронные фестивали.

Esradarada создаёт своё живое пространство, это режиссёрский проект на музыкальной основе. Сценическое воплощение Esradarada – это Cinematica: кино и дискотека, кинодискотека, в смысле - кинематографическая реальность во всём, начиная с музыки. Даже не глядя на экран, просто слушая – Вы будете видеть кино. И танцевать счастливым и лёгким! 

museumstudio38.com

Стоимость билетов:
До 21 августа – 800Р
После 21 августа – 900Р
В день концерта – 1000Р

Reserve: 40-40-17
Instagram: aura2.club
Web: Aura2.Club

Где и когда?
AURA

2 сентября, суббота
23:00
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