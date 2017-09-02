Estradarada

"Просто слушая – Вы будете видеть Кино. И танцевать #счастливымилёгким".



Esradarada – это инди-электроника нового поколения, музыкальный атмосферный проект с глубоким эмоциональным смыслом, сочетающий разнообразные стили современной музыки. Авторы и исполнители нашумевшего хита – "Вите надо выйти!"





Сюжетная, авангардная танцевальная музыка, в которой имеют место философская проза и романтичная поэзия, лирика с эмоциональностью вплоть до ненормативной лексики. Река музыкальных контрастов, где смешиваются синтипоп и техно, дип-хаус и танго, синт-рок и регги. Здесь всегда присутствует интрига и непредсказуемость, перекликаются лёгкость и жесткач, монотонность и мелодичность. Этим музыкальным киевским тортом достойно угощать многие продвинутые электронные фестивали.



Esradarada создаёт своё живое пространство, это режиссёрский проект на музыкальной основе. Сценическое воплощение Esradarada – это Cinematica: кино и дискотека, кинодискотека, в смысле - кинематографическая реальность во всём, начиная с музыки. Даже не глядя на экран, просто слушая – Вы будете видеть кино. И танцевать счастливым и лёгким!



museumstudio38.com



Стоимость билетов:

До 21 августа – 800Р

После 21 августа – 900Р

В день концерта – 1000Р



Reserve: 40-40-17

Instagram: aura2.club

Web: Aura2.Club