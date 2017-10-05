Ёлка – уникальная певица на российской эстраде. Удивительно то, что, появившись в отечественном попсовом море, как абсолютно альтернативный музыкант, она в итоге обратила на себя внимание очень широкого круга слушателей. И до сих пор в своем творчестве, которое сегодня, наверное, уже можно отнести к поп-музыке, позволяет себе легко переходить на соул, регги, рок и ритм-н-блюз, не только оставаясь при этом интересной и понятной большой публике, но и став ее любимицей. На сегодняшний день, по мнению многих, Ёлка – одна из самых популярных певиц России.

Искренняя, талантливая и обладающая невероятной работоспособностью и профессионализмом певица, способна заряжать своей энергией всю аудиторию, будь то камерная уютная площадка или многотысячный зал.

Особенный, душевный концерт, наполненный красками и мелодичностью песен Ёлки, теплотой её отношения к слушателям, позволит зрителю получить непередаваемое удовольствие от любимых хитов на большом осеннем концерте в Южно-Сахалинске 5 октября 2017 года.



Билеты в продаже:

ТРК "Сити Молл" 1 этаж, ср-вс с 10-00 до 21-00 (пн-вт выходной), тел. 396-296

УЦ "Дом Быта" 1 этаж, пн-пт с 11-00 до 19-00 (сб-вскр выходной), тел. 25-03-55