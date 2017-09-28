BLACK SABBATH: The End Of The End
Только 28-го сентября 2017-го года у вас есть уникальная возможность увидеть на большом экране финальное выступление одной из выдающихся рок-групп современности, положившей начало такому рок – жанру, как «хэви – метал»: легендарных «BLACK SABBATH»
«BLACK SABBATH: The End of The End» - Это история заключительного шоу коллектива, который стал родоначальником жанра «хэви-метал». Их финальное выступление 4-го февраля 2017 года в Бирмингеме - городе, где всё начиналось - ознаменовало окончание прощального мирового турне «The End» и, одновременно, итог полувековой музыкальной деятельности группы.
Этот концерт - последняя возможность для поклонников группы насладиться знаковыми хитами «BLACK SABBATH», которые вошли в их ключевые альбомы, такие как: «Iron Man», «Paranoid», «War Pigs» и многие другие. Эта запись приоткрывает окно в мир личных взаимоотношений музыкантов как коллектива в общем, так и каждого члена группы по – отдельности: Оззи Осборна, Тони Айомми и Гизера Батлера.
«BLACK SABBATH: The End of The End» - это не просто концерт.
Это последнее слово величайшей метал-группы всех времён.
Выходные данные:
Название: «BLACK SABBATH: The End of The End»
Продолжительность: 2 часа
Год производства: 2017
Жанр: концерт
Рейтинг: 16 +
Цена билета 500 руб.
Источник: cinemaemotion.ru
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