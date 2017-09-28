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BLACK SABBATH: The End Of The End

BLACK SABBATH: The End Of The End

Только 28-го сентября 2017-го года у вас есть уникальная возможность увидеть на большом экране  финальное выступление одной из выдающихся рок-групп современности, положившей начало такому рок – жанру, как «хэви – метал»: легендарных «BLACK SABBATH»

«BLACK SABBATH: The End of The End» - Это история заключительного шоу коллектива,  который стал родоначальником жанра «хэви-метал». Их финальное выступление 4-го февраля 2017 года в Бирмингеме - городе, где всё начиналось - ознаменовало окончание прощального мирового турне «The End» и, одновременно, итог полувековой музыкальной деятельности группы.

Этот концерт  - последняя возможность  для поклонников группы насладиться знаковыми хитами «BLACK SABBATH», которые вошли в их ключевые альбомы, такие как: «Iron Man», «Paranoid», «War Pigs» и многие другие. Эта запись приоткрывает окно в мир личных взаимоотношений музыкантов как коллектива в общем, так и каждого члена группы по – отдельности: Оззи Осборна, Тони Айомми и Гизера Батлера.

«BLACK SABBATH: The End of The End» - это не просто концерт.

 Это последнее слово величайшей метал-группы всех времён.

Выходные данные:

Название: «BLACK SABBATH: The End of The End»

Продолжительность: 2 часа

Год производства: 2017 

Жанр: концерт

Рейтинг: 16 +

Цена билета 500 руб.

Источник: cinemaemotion.ru

Где и когда?
Октябрь, киноконцертный зал

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 45, тел. 8 (4242) 224561, 224612

28 сентября, четверг
19:00
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