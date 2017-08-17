АПОстров
Организаторы Фестиваля: Управление Культуры города Южно-Сахалинска, Творческое Объединение сахалинских авторов-исполнителей "АПОстров", МБУ Городской Дом Культуры "Родина".
Фестиваль проводится в целях выявления и поддержки молодых талантливых авторов и исполнителей, популяризации лучших образцов этого направления самодеятельного творчества.
Для участия в фестивале приглашаются авторы, исполнители, творческие коллективы, выступающие в жанре авторской песни, а также поэты и поэтические объединения, которые примут участие в отдельном поэтическом конкурсе.
Заявки подаются в электронном виде на адрес:juliag1707@rambler.ru, kokonkate@mail.ru – с начала августа.
В конкурсе участвуют две возрастные категории: до 14 лет и старше.
Номинации детского конкурса "Карамелька":
- "Автор", "Исполнитель", "Ансамбль".
Номинации конкурса для взрослых:
- "Автор" (стихи и музыка)
- "Автор музыки",
- "Исполнитель АП",
- "Творческий коллектив",
- "Поэзия" – исполнение авторских стихов.
В рамках фестиваля состоится закрытое отборочное прослушивание и основная конкурсная программа. Исполнение песен и аккомпанемент допускаются только в живом звучании (без фонограмм) на акустических музыкальных инструментах.
Анкета участника и тексты песен в печатном варианте предоставляются в секретариат фестиваля до начала проведения прослушивания.
Фестиваль проводится в условиях туристического лагеря.
Телефоны для справок: 8-962-416-60-06, 8-963-289-27-72
Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 24, 3-й этаж, тел. 8 (4242) 723337, 724172