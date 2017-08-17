Организаторы Фестиваля: Управление Культуры города Южно-Сахалинска, Творческое Объединение сахалинских авторов-исполнителей "АПОстров", МБУ Городской Дом Культуры "Родина".

Фестиваль проводится в целях выявления и поддержки молодых талантливых авторов и исполнителей, популяризации лучших образцов этого направления самодеятельного творчества.



Для участия в фестивале приглашаются авторы, исполнители, творческие коллективы, выступающие в жанре авторской песни, а также поэты и поэтические объединения, которые примут участие в отдельном поэтическом конкурсе.

Заявки подаются в электронном виде на адрес:juliag1707@rambler.ru, kokonkate@mail.ru – с начала августа.



В конкурсе участвуют две возрастные категории: до 14 лет и старше.

Номинации детского конкурса "Карамелька":

- "Автор", "Исполнитель", "Ансамбль".

Номинации конкурса для взрослых:

- "Автор" (стихи и музыка)

- "Автор музыки",

- "Исполнитель АП",

- "Творческий коллектив",

- "Поэзия" – исполнение авторских стихов.

В рамках фестиваля состоится закрытое отборочное прослушивание и основная конкурсная программа. Исполнение песен и аккомпанемент допускаются только в живом звучании (без фонограмм) на акустических музыкальных инструментах.

Анкета участника и тексты песен в печатном варианте предоставляются в секретариат фестиваля до начала проведения прослушивания.

Фестиваль проводится в условиях туристического лагеря.



Телефоны для справок: 8-962-416-60-06, 8-963-289-27-72