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АПОстров

АПОстров

Организаторы Фестиваля: Управление Культуры города Южно-Сахалинска, Творческое Объединение сахалинских авторов-исполнителей "АПОстров", МБУ Городской Дом Культуры "Родина". 

Фестиваль проводится в целях выявления и поддержки молодых талантливых авторов и исполнителей, популяризации лучших образцов этого направления самодеятельного творчества.

Для участия в фестивале приглашаются авторы, исполнители, творческие коллективы, выступающие в жанре авторской песни, а также поэты и поэтические объединения, которые примут участие в отдельном поэтическом конкурсе. 
Заявки подаются в электронном виде на адрес:juliag1707@rambler.ru, kokonkate@mail.ru – с начала августа.

В конкурсе участвуют две возрастные категории: до 14 лет и старше. 
Номинации детского конкурса "Карамелька": 
- "Автор", "Исполнитель", "Ансамбль". 
Номинации конкурса для взрослых: 
- "Автор" (стихи и музыка) 
- "Автор музыки", 
- "Исполнитель АП", 
- "Творческий коллектив",
- "Поэзия" – исполнение авторских стихов. 
В рамках фестиваля состоится закрытое отборочное прослушивание и основная конкурсная программа. Исполнение песен и аккомпанемент допускаются только в живом звучании (без фонограмм) на акустических музыкальных инструментах. 
Анкета участника и тексты песен в печатном варианте предоставляются в секретариат фестиваля до начала проведения прослушивания. 
Фестиваль проводится в условиях туристического лагеря.

Телефоны для справок: 8-962-416-60-06, 8-963-289-27-72

Где и когда?
Министерство культуры Сахалинской области

Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 24, 3-й этаж, тел. 8 (4242) 723337, 724172

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