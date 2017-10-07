Anacondaz
В 2017 году гуру паузерн-рэпа Anacondaz выпустили свой пятый номерной лонгплей — «Выходи за меня».
Новая пластинка получилась музыкально эклектичной и поэтически дерзкой в чём у вас есть возможность убедиться лично!
Новая пластинка получилась музыкально эклектичной и поэтически дерзкой в чём у вас есть возможность убедиться лично!
7 октября группа выступит с презентацией своего нового альбома в Южно-Сахалинске!
На концерте будут песни с нового альбома и проверенные боевички прошлых релизов!
> Открытие дверей в 18:30
>Начало в 19:00
>Возрастное ограничение : 16+
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Билеты, которые можно будет оставить внукам на память:
TROMBONE CLUB
Режим работы: Ежедневно с 18:00 до 01:00
Адрес: ул. Горького 12в
Магазин iTouch
Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 21:00
Адрес: Сити молл, первый этаж.
BARBERSHOP "Парильня"
Режим работы: Ежедневно с 11:00 до 22:00
Адрес: ул. Ленина 298
Кофейня "ЗЕРНА"
Режим работы: Пн - Чт, Вс с 9:00 до 22:00, Пт-Сб с 9 до 23:00
Адрес: ул. Ленина 217 (Рядом с "Дом быта")
TROMBONE CLUB
Режим работы: Ежедневно с 18:00 до 01:00
Адрес: ул. Горького 12в
Магазин iTouch
Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 21:00
Адрес: Сити молл, первый этаж.
BARBERSHOP "Парильня"
Режим работы: Ежедневно с 11:00 до 22:00
Адрес: ул. Ленина 298
Кофейня "ЗЕРНА"
Режим работы: Пн - Чт, Вс с 9:00 до 22:00, Пт-Сб с 9 до 23:00
Адрес: ул. Ленина 217 (Рядом с "Дом быта")
Сеть салонов связи "ТОП-GSM"
Адрес: ТЦ "Рояль", первый этаж.
ТЦ "Универмаг Сахалин", первый этаж
ОПЛАТА ПО КАРТЕ
Будущее за цифрой! Покупай, не отрываясь от стула!
Через сайт sakh.com, раздел Билеты. Электронные билеты обмену на бумажные не подлежат.
https://afisha.sakh.com/concert/anacondaz_2017/
Адрес: ТЦ "Рояль", первый этаж.
ТЦ "Универмаг Сахалин", первый этаж
ОПЛАТА ПО КАРТЕ
Будущее за цифрой! Покупай, не отрываясь от стула!
Через сайт sakh.com, раздел Билеты. Электронные билеты обмену на бумажные не подлежат.
https://afisha.sakh.com/concert/anacondaz_2017/
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365
7 октября, суббота
19:00
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