В 2017 году гуру паузерн-рэпа Anacondaz выпустили свой пятый номерной лонгплей — «Выходи за меня».

Новая пластинка получилась музыкально эклектичной и поэтически дерзкой в чём у вас есть возможность убедиться лично!





7 октября группа выступит с презентацией своего нового альбома в Южно-Сахалинске!



На концерте будут песни с нового альбома и проверенные боевички прошлых релизов!



> Открытие дверей в 18:30

>Начало в 19:00

>Возрастное ограничение : 16+



НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ 7 октября группа выступит с презентацией своего нового альбома в Южно-Сахалинске!На концерте будут песни с нового альбома и проверенные боевички прошлых релизов!> Открытие дверей в 18:30>Начало в 19:00>Возрастное ограничение : 16+НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Билеты, которые можно будет оставить внукам на память:



TROMBONE CLUB

Режим работы: Ежедневно с 18:00 до 01:00

Адрес: ул. Горького 12в

Магазин iTouch

Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 21:00

Адрес: Сити молл, первый этаж.



BARBERSHOP "Парильня"

Режим работы: Ежедневно с 11:00 до 22:00

Адрес: ул. Ленина 298



Кофейня "ЗЕРНА"

Режим работы: Пн - Чт, Вс с 9:00 до 22:00, Пт-Сб с 9 до 23:00

Адрес: ул. Ленина 217 (Рядом с "Дом быта")