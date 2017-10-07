афиша
афиша
Регистрация
Anacondaz

Anacondaz

В 2017 году гуру паузерн-рэпа Anacondaz выпустили свой пятый номерной лонгплей — «Выходи за меня».
Новая пластинка получилась музыкально эклектичной и поэтически дерзкой в чём у вас есть возможность убедиться лично!
 


7 октября группа выступит с презентацией своего нового альбома в Южно-Сахалинске!

На концерте будут песни с нового альбома и проверенные боевички прошлых релизов!

> Открытие дверей в 18:30
>Начало в 19:00
>Возрастное ограничение : 16+

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ 
 
Билеты, которые можно будет оставить внукам на память: 

TROMBONE CLUB 
Режим работы: Ежедневно с 18:00 до 01:00 
Адрес: ул. Горького 12в 
Магазин iTouch 
Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 21:00 
Адрес: Сити молл, первый этаж. 

BARBERSHOP "Парильня" 
Режим работы: Ежедневно с 11:00 до 22:00 
Адрес: ул. Ленина 298 

Кофейня "ЗЕРНА" 
Режим работы: Пн - Чт, Вс с 9:00 до 22:00, Пт-Сб с 9 до 23:00 
Адрес: ул. Ленина 217 (Рядом с "Дом быта") 
 
Сеть салонов связи "ТОП-GSM" 
Адрес: ТЦ "Рояль", первый этаж. 
ТЦ "Универмаг Сахалин", первый этаж 

ОПЛАТА ПО КАРТЕ 
Будущее за цифрой! Покупай, не отрываясь от стула! 
Через сайт sakh.com, раздел Билеты. Электронные билеты обмену на бумажные не подлежат. 
https://afisha.sakh.com/concert/anacondaz_2017/
 
Где и когда?
Столица, конгресс-холл

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365

7 октября, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
От классической симфонии до балетной классики
От классической симфонии до балетной классики
Каспийский груз
Каспийский груз
Слава
Слава
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru