Новое шоу от Михаила Галустяна и Александра Реввы «Best of the best of the best»
ВПЕРВЫЕ НА САХАЛИНЕ
Популярные российские юмористы Александр Ревва и Михаил Галустян создали новое юмористическое шоу Best of the best of the best. Фирменный юмор дуэта не оставит равнодушным никого: смех и позитивное настроение гарантированы.
В программе – музыкальные, а также новые и популярные комедийные номера, лучшие миниатюры и фирменный юмор звёзд. Специальными гостями вечера станут Артур Пирожков и Бородач.
Александр Ревва и Михаил Галустян – одни из самых известных российских юмористов. Выступая по отдельности, они способны заставить зал плакать от смеха, а их совместное выступление не оставит равнодушным никого!
Шоу Best of the best of the best – отличный повод собраться с родными и друзьями, чтобы хорошо провести вечер и получить заряд положительных эмоций.
В юмористической дуэли сойдутся два колоритных артиста: герой скетчей "Наша Russia" Михаил Галустян и резидент Comedy Club Александр "А" Ревва. Зрелище будет эпичным — на кону битвы хорошее настроение целого города!
Не пропустите розыгрыш билетов на «Радио АСТВ», который стартует с 18 сентября по 29 сентября в игре «8 бит», ежедневно по будням в 8:30. Слушайте, играйте и выигрывайте!
Ледовый Дворец "Кристалл". Начало в 19:00 (длительность концерта 2 часа).
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