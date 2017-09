Новое шоу от Михаила Галустяна и Александра Реввы «Best of the best of the best»

ВПЕРВЫЕ НА САХАЛИНЕ

Популярные российские юмористы Александр Ревва и Михаил Галустян создали новое юмористическое шоу Best of the best of the best. Фирменный юмор дуэта не оставит равнодушным никого: смех и позитивное настроение гарантированы.

В программе – музыкальные, а также новые и популярные комедийные номера, лучшие миниатюры и фирменный юмор звёзд. Специальными гостями вечера станут Артур Пирожков и Бородач.



Александр Ревва и Михаил Галустян – одни из самых известных российских юмористов. Выступая по отдельности, они способны заставить зал плакать от смеха, а их совместное выступление не оставит равнодушным никого!



Шоу Best of the best of the best – отличный повод собраться с родными и друзьями, чтобы хорошо провести вечер и получить заряд положительных эмоций.



В юмористической дуэли сойдутся два колоритных артиста: герой скетчей "Наша Russia" Михаил Галустян и резидент Comedy Club Александр "А" Ревва. Зрелище будет эпичным — на кону битвы хорошее настроение целого города!

Не пропустите розыгрыш билетов на «Радио АСТВ», который стартует с 18 сентября по 29 сентября в игре «8 бит», ежедневно по будням в 8:30. Слушайте, играйте и выигрывайте!



Ледовый Дворец "Кристалл". Начало в 19:00 (длительность концерта 2 часа).



Контакты для информации: (4242) 41-88-18, 24-01-60.

Генеральный информационный партнер – ТНТ-АСТВ.