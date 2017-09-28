Жизнь впереди
Режиссёр: Карен Оганесян
Актёры: Светлана Ходченкова, Александр Паль, Павел Прилучный, Артур Смольянинов, Денис Шведов, Егор Корешков, Ольга Медынич, Максим Виторган, Валерия Кожевникова, Юлия Александрова
11-й «Б» впервые собирается вместе через 15 лет после выпуска, и эта встреча для одноклассников — удивительная возможность на короткое время вернуться в прошлое. Старые секреты и личные счеты, обиды и первая любовь оборачиваются водоворотом страстей.
Сегодня
|15:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|15:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
7 октября, суббота
|14:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
8 октября, воскресенье
|14:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
9 октября, понедельник
|11:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
10 октября, вторник
|15:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
11 октября, среда
|18:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
15:10
17:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:50
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
15:10
17:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:50
7 октября, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:30
19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:10
8 октября, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
19:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:50
22:25
9 октября, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:40
17:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:35
10 октября, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
15:10
17:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:50
11 октября, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:50
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