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Жизнь впереди

Жизнь впереди

Режиссёр: Карен Оганесян

Актёры: Светлана Ходченкова, Александр Паль, Павел Прилучный, Артур                     Смольянинов, Денис Шведов, Егор Корешков, Ольга Медынич,                       Максим Виторган, Валерия Кожевникова, Юлия Александрова

11-й «Б» впервые собирается вместе через 15 лет после выпуска, и эта встреча для одноклассников — удивительная возможность на короткое время вернуться в прошлое. Старые секреты и личные счеты, обиды и первая любовь оборачиваются водоворотом страстей.

 

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