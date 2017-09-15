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Заложники

Заложники

Режиссёр: Резо Гигинеишвили

Актёры: Иракли Квирикадзе, Тинатин Далакишвили, Гига Датиашвили,                         Гиорги Грдзелидзе, Георгий Табидзе, Гиорги Хурцилава, Вахтанг                   Чачанидзе, Екатерина Калатозишвили, Бека Лемонджава, Мераб                   Нинидзе

Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее… У них, казалось, было все, кроме одного — свободы. Цена этой свободы окажется слишком высока… Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР.

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