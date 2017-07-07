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Время кино

Время кино

Для жителей и гостей города, в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица», Городской Дом культуры «Родина» проводит вечерний кинозал «Время кино».

Каждую пятницу июля, в 21:00, в стеклянном павильоне ГПКиО им. Гагарина (напротив площадки картодрома), у всех любителей советского кинематографа будет возможность просмотра фильма всей семьей на открытом воздухе.

В программе: 

07.07 – «Александр Невский» (1938).

14.07 – «Небесный тихоход» (1945).

21.07 – «Тимур и его команда» (1940).

28.07 – «Кощей Бессмертный» (1944).

Справки по телефону 72-84-85

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