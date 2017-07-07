Время кино
Для жителей и гостей города, в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица», Городской Дом культуры «Родина» проводит вечерний кинозал «Время кино».
Каждую пятницу июля, в 21:00, в стеклянном павильоне ГПКиО им. Гагарина (напротив площадки картодрома), у всех любителей советского кинематографа будет возможность просмотра фильма всей семьей на открытом воздухе.
В программе:
07.07 – «Александр Невский» (1938).
14.07 – «Небесный тихоход» (1945).
21.07 – «Тимур и его команда» (1940).
28.07 – «Кощей Бессмертный» (1944).
Справки по телефону 72-84-85
Сегодня
|21:00
|Родина, дом культуры
21 июля, пятница
|21:00
|Родина, дом культуры
28 июля, пятница
|21:00
|Родина, дом культуры
Сегодня
|Родина, дом культуры
|
21:00
21 июля, пятница
|Родина, дом культуры
|
21:00
28 июля, пятница
|Родина, дом культуры
|
21:00
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