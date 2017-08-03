Валериан и город тысячи планет
Режиссер:
Люк Бессон
Актеры:
Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук, Херби Хэнкок, Крис У, Сэм Спруэлл, Ален Шаба, Рутгер Хауэр
2700 год. Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик.
Сегодня
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:05 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:55 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:05 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:55 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
12 августа, суббота
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:05 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:55 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
13 августа, воскресенье
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:05 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:55 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
14 августа, понедельник
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:05 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:55 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
15 августа, вторник
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:05 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:55 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
16 августа, среда
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:05 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:55 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:05
3D 13:55
3D 18:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 13:35
3D 18:00
3D 22:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:35
3D 22:30
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:05
3D 13:55
3D 18:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 13:35
3D 18:00
3D 22:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:35
3D 22:30
12 августа, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:05
3D 13:55
3D 18:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 13:35
3D 18:00
3D 22:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:35
3D 22:30
13 августа, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:05
3D 13:55
3D 18:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
15:20
3D 18:00
3D 22:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:35
3D 22:30
14 августа, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:05
3D 13:55
3D 18:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 13:35
3D 18:00
3D 22:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:35
3D 22:30
15 августа, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:05
3D 13:55
3D 18:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 13:35
3D 18:00
3D 22:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:35
3D 22:30
16 августа, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:05
3D 13:55
3D 18:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 13:35
3D 18:00
3D 22:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:35
3D 22:30
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