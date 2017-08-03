Валериан и город тысячи планет

Актеры:

Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук, Херби Хэнкок, Крис У, Сэм Спруэлл, Ален Шаба, Рутгер Хауэр

2700 год. Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик.