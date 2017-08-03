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Валериан и город тысячи планет

Валериан и город тысячи планет

Режиссер:

Люк Бессон

  
Актеры:

Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук, Херби                                                                        Хэнкок, Крис У, Сэм Спруэлл, Ален                                                                    Шаба, Рутгер Хауэр

2700 год. Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик.

 

Сегодня
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:05 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:55 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:05 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:55 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
12 августа, суббота
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:05 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:55 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13 августа, воскресенье
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:05 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:55 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:20 Комсомолец, киноконцертный зал
18:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
14 августа, понедельник
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:05 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:55 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
15 августа, вторник
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:05 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:55 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16 августа, среда
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:05 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:55 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:05
3D 13:55
3D 18:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 13:35
3D 18:00
3D 22:35
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 13:35
3D 22:30
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:05
3D 13:55
3D 18:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:35
3D 18:00
3D 22:35
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 13:35
3D 22:30
12 августа, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:05
3D 13:55
3D 18:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:35
3D 18:00
3D 22:35
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 13:35
3D 22:30
13 августа, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:05
3D 13:55
3D 18:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
15:20
3D 18:00
3D 22:35
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 13:35
3D 22:30
14 августа, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:05
3D 13:55
3D 18:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:35
3D 18:00
3D 22:35
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 13:35
3D 22:30
15 августа, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:05
3D 13:55
3D 18:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:35
3D 18:00
3D 22:35
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 13:35
3D 22:30
16 августа, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:05
3D 13:55
3D 18:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:35
3D 18:00
3D 22:35
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 13:35
3D 22:30
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