В гостях у Элис
Режиссёр: Холли Мейерс-Шайер
Актёры: Риз Уизерспун, Нат Вулф, Лэйк Белл, Майкл Шин, Кэндис Берген, Лола Флэнери, Пико Александр, Эден Грейс Рэдфилд, Рейд Скотт, Джош Стэмберг
Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, когда она разрешает трем парням пожить у нее.
Сегодня
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
9 сентября, суббота
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
10 сентября, воскресенье
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
11 сентября, понедельник
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
12 сентября, вторник
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
13 сентября, среда
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
15:00
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
15:00
9 сентября, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
15:00
10 сентября, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
17:40
11 сентября, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
15:00
12 сентября, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
15:00
13 сентября, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
15:00
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