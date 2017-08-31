В гостях у Элис

Режиссёр: Холли Мейерс-Шайер

Актёры: Риз Уизерспун, Нат Вулф, Лэйк Белл, Майкл Шин, Кэндис Берген, Лола Флэнери, Пико Александр, Эден Грейс Рэдфилд, Рейд Скотт, Джош Стэмберг

Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, когда она разрешает трем парням пожить у нее.