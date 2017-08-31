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В гостях у Элис

В гостях у Элис

Режиссёр: Холли Мейерс-Шайер

Актёры: Риз Уизерспун, Нат Вулф, Лэйк Белл, Майкл Шин, Кэндис Берген,                    Лола Флэнери, Пико Александр, Эден Грейс Рэдфилд, Рейд Скотт,                    Джош Стэмберг

Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, когда она разрешает трем парням пожить у нее.

Сегодня
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
15:00
Завтра
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
15:00
9 сентября, суббота
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
15:00
10 сентября, воскресенье
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
17:40
11 сентября, понедельник
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
15:00
12 сентября, вторник
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
15:00
13 сентября, среда
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
15:00
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