Ужас Амитивилля: Пробуждение

Белла Торн, Камерон Монахэн, Дженнифер Джейсон Ли, Дженнифер Моррисон, МакКенна Грейс, Томас Манн, Кертвуд Смит, Тейлор Спрейтлер, Ава Сантана, Хантер Голигоски

Мать-одиночка переезжает с тремя детьми в загадочный дом, даже не подозревая о кровавом прошлом их нового жилища. У каждого дома есть история. У этого — страшная тайна.