Ужас Амитивилля: Пробуждение
Режиссер:
Франк Халфун
Актеры:
Белла Торн, Камерон Монахэн, Дженнифер Джейсон Ли, Дженнифер Моррисон, МакКенна Грейс, Томас Манн, Кертвуд Смит, Тейлор Спрейтлер, Ава Сантана, Хантер Голигоски
Мать-одиночка переезжает с тремя детьми в загадочный дом, даже не подозревая о кровавом прошлом их нового жилища. У каждого дома есть история. У этого — страшная тайна.
Сегодня
|22:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|22:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
22 июля, суббота
|22:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
23 июля, воскресенье
|19:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
24 июля, понедельник
|17:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
25 июля, вторник
|22:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
26 июля, среда
|22:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:40
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:40
22 июля, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:40
23 июля, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:45
24 июля, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:10
25 июля, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:40
26 июля, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:40
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