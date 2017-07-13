афиша
афиша
Регистрация
Ужас Амитивилля: Пробуждение

Ужас Амитивилля: Пробуждение

Режиссер:
Франк Халфун
  
Актеры:

Белла Торн, Камерон Монахэн, Дженнифер Джейсон Ли, Дженнифер                                                              Моррисон, МакКенна Грейс, Томас                                                                    Манн, Кертвуд Смит, Тейлор                                                                              Спрейтлер, Ава Сантана, Хантер                                                                        Голигоски

Мать-одиночка переезжает с тремя детьми в загадочный дом, даже не подозревая о кровавом прошлом их нового жилища. У каждого дома есть история. У этого — страшная тайна.

 

+1
Популярное на ASTV
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 56
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 56
Гадкий я 3
Гадкий я 3
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой
Черная вода
Черная вода
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru