Удача Логана
Режиссёр: Стивен Содерберг
Актёры: Дэниэл Крэйг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Сет МакФарлейн, Себастьян Стэн, Кэти Холмс, Хилари Суэнк, Райли Кио, Фаррах Маккензи, Джим О’Хейр
Уволили с работы? Подготовь самое дерзкое ограбление в истории! Джимми Логан молниеносно подбирает команду «специалистов», способных на такую аферу, и надеется выйти сухим из воды. Будь как Логан!
Сегодня
|12:40
|Самый лучший кинотеатр
|17:10
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
Завтра
|12:40
|Самый лучший кинотеатр
|13:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:10
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
9 сентября, суббота
|12:40
|Самый лучший кинотеатр
|17:10
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
10 сентября, воскресенье
|12:40
|Самый лучший кинотеатр
|13:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:10
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
11 сентября, понедельник
|12:40
|Самый лучший кинотеатр
|13:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:10
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
12 сентября, вторник
|12:40
|Самый лучший кинотеатр
|13:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:10
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
13 сентября, среда
|09:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:40
|Самый лучший кинотеатр
|17:10
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|Самый лучший кинотеатр
|
12:40
17:10
21:40
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
13:50
|Самый лучший кинотеатр
|
12:40
17:10
21:40
9 сентября, суббота
|Самый лучший кинотеатр
|
12:40
17:10
21:40
10 сентября, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
13:50
|Самый лучший кинотеатр
|
12:40
17:10
21:40
11 сентября, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
13:50
|Самый лучший кинотеатр
|
12:40
17:10
21:40
12 сентября, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
13:50
|Самый лучший кинотеатр
|
12:40
17:10
21:40
13 сентября, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:30
|Самый лучший кинотеатр
|
12:40
17:10
21:40
Комментарии