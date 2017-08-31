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Удача Логана

Удача Логана

Режиссёр: Стивен Содерберг

Актёры: Дэниэл Крэйг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Сет МакФарлейн,                    Себастьян Стэн, Кэти Холмс, Хилари Суэнк, Райли Кио, Фаррах                      Маккензи, Джим О’Хейр

Уволили с работы? Подготовь самое дерзкое ограбление в истории! Джимми Логан молниеносно подбирает команду «специалистов», способных на такую аферу, и надеется выйти сухим из воды. Будь как Логан!

Сегодня
12:40 Самый лучший кинотеатр
17:10 Самый лучший кинотеатр
21:40 Самый лучший кинотеатр
Завтра
12:40 Самый лучший кинотеатр
13:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:10 Самый лучший кинотеатр
21:40 Самый лучший кинотеатр
9 сентября, суббота
12:40 Самый лучший кинотеатр
17:10 Самый лучший кинотеатр
21:40 Самый лучший кинотеатр
10 сентября, воскресенье
12:40 Самый лучший кинотеатр
13:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:10 Самый лучший кинотеатр
21:40 Самый лучший кинотеатр
11 сентября, понедельник
12:40 Самый лучший кинотеатр
13:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:10 Самый лучший кинотеатр
21:40 Самый лучший кинотеатр
12 сентября, вторник
12:40 Самый лучший кинотеатр
13:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:10 Самый лучший кинотеатр
21:40 Самый лучший кинотеатр
13 сентября, среда
09:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
12:40 Самый лучший кинотеатр
17:10 Самый лучший кинотеатр
21:40 Самый лучший кинотеатр
Расписание на все дни
Сегодня
Самый лучший кинотеатр
12:40
17:10
21:40
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
13:50
Самый лучший кинотеатр
12:40
17:10
21:40
9 сентября, суббота
Самый лучший кинотеатр
12:40
17:10
21:40
10 сентября, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
13:50
Самый лучший кинотеатр
12:40
17:10
21:40
11 сентября, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
13:50
Самый лучший кинотеатр
12:40
17:10
21:40
12 сентября, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
13:50
Самый лучший кинотеатр
12:40
17:10
21:40
13 сентября, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:30
Самый лучший кинотеатр
12:40
17:10
21:40
Расписание на все дни
0
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