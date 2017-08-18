афиша
афиша
Регистрация
Тюльпанная лихорадка

Тюльпанная лихорадка

Режиссёр: Джастин Чадвик

Актёры: Алисия Викандер, Дэйн ДеХаан, Кристоф Вальц, Зак Галифианакис, Джуди Денч, Холлидей Грейнджер, Джек О’Коннелл, Мэттью Моррисон, Кара Делевинь, Том Холландер

Голландия, 17 век. Луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог… и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко.

Сегодня
20:00 Самый лучший кинотеатр
Завтра
20:00 Самый лучший кинотеатр
26 августа, суббота
20:00 Самый лучший кинотеатр
27 августа, воскресенье
20:00 Самый лучший кинотеатр
28 августа, понедельник
20:00 Самый лучший кинотеатр
29 августа, вторник
20:00 Самый лучший кинотеатр
30 августа, среда
20:00 Самый лучший кинотеатр
Расписание на все дни
Сегодня
Самый лучший кинотеатр
20:00
Завтра
Самый лучший кинотеатр
20:00
26 августа, суббота
Самый лучший кинотеатр
20:00
27 августа, воскресенье
Самый лучший кинотеатр
20:00
28 августа, понедельник
Самый лучший кинотеатр
20:00
29 августа, вторник
Самый лучший кинотеатр
20:00
30 августа, среда
Самый лучший кинотеатр
20:00
Расписание на все дни
+1
Популярное на ASTV
Бабушка лёгкого поведения
Бабушка лёгкого поведения
Тёмная башня
Тёмная башня
Телохранитель киллера
Телохранитель киллера
Каторга. Послесловие
Каторга. Послесловие
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru