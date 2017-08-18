Тюльпанная лихорадка
Режиссёр: Джастин Чадвик
Актёры: Алисия Викандер, Дэйн ДеХаан, Кристоф Вальц, Зак Галифианакис, Джуди Денч, Холлидей Грейнджер, Джек О’Коннелл, Мэттью Моррисон, Кара Делевинь, Том Холландер
Голландия, 17 век. Луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог… и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко.
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Завтра
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20:00
26 августа, суббота
|Самый лучший кинотеатр
|
20:00
27 августа, воскресенье
|Самый лучший кинотеатр
|
20:00
28 августа, понедельник
|Самый лучший кинотеатр
|
20:00
29 августа, вторник
|Самый лучший кинотеатр
|
20:00
30 августа, среда
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|
20:00
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