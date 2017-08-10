Телохранитель киллера
Режиссёр: Патрик Хьюз
Актёры: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Элоди Юнг, Цуваюки Саотомэ, Рой Хилл, Ричард Э. Грант, Гари Олдман, Род Халлетт, Юрий Колокольников, Надя Коначкиева
Он — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания — под большим вопросом.
Сегодня
|20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
19 августа, суббота
|20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
20 августа, воскресенье
|20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
21 августа, понедельник
|20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
22 августа, вторник
|20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
23 августа, среда
|20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:10
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:10
19 августа, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:10
20 августа, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:10
21 августа, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:10
22 августа, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:10
23 августа, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:10
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