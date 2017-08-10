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Телохранитель киллера

Телохранитель киллера

Режиссёр: Патрик Хьюз

Актёры: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Элоди Юнг, Цуваюки Саотомэ,               Рой Хилл, Ричард Э. Грант, Гари Олдман, Род Халлетт, Юрий                           Колокольников, Надя Коначкиева

Он — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания — под большим вопросом.

 

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