Телохранитель киллера

Режиссёр: Патрик Хьюз

Актёры: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Элоди Юнг, Цуваюки Саотомэ, Рой Хилл, Ричард Э. Грант, Гари Олдман, Род Халлетт, Юрий Колокольников, Надя Коначкиева

Он — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания — под большим вопросом.