Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

Режиссёр: Давид Алонсо, Энрике Гато

Актёры: Оскар Барберан, Мишель Хеннер, Адриана Угарте, Луис Посада, Мигель Анхель Хеннер, Хосе Корбачо, Росер Баталья, Рафаэль Калво, Франческ Бельда

Тэд, не самый удачливый и ловкий исследователь и путешественник, и его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышленый пес Джефф, отправляются на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего Сару. Любимая Тэда обнаружила, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить планы беспринципного богача и освободить Сару!