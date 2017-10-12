Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
Режиссёр: Давид Алонсо, Энрике Гато
Актёры: Оскар Барберан, Мишель Хеннер, Адриана Угарте, Луис Посада, Мигель Анхель Хеннер, Хосе Корбачо, Росер Баталья, Рафаэль Калво, Франческ Бельда
Тэд, не самый удачливый и ловкий исследователь и путешественник, и его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышленый пес Джефф, отправляются на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего Сару. Любимая Тэда обнаружила, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить планы беспринципного богача и освободить Сару!
Сегодня
|11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|12:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
21 октября, суббота
|11:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|12:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
22 октября, воскресенье
|12:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
23 октября, понедельник
|12:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
24 октября, вторник
|12:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
25 октября, среда
|13:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:45
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:05
21 октября, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:55
22 октября, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
13:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:55
23 октября, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:35
24 октября, вторник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:35
25 октября, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:20
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