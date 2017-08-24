Тайна 7 сестер
Режиссёр: Томми Виркола
Актёры: Нуми Рапас, Гленн Клоуз, Уиллем Дефо, Марван Кензари, Кристиан Рубек, Пол Сверре Валхейм Хаген, Адетомива Едун, Кэсси Клер, Камерон Джек
В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает…
Сегодня
|19:40
|Самый лучший кинотеатр
Завтра
|15:50
|Самый лучший кинотеатр
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
2 сентября, суббота
|15:50
|Самый лучший кинотеатр
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
3 сентября, воскресенье
|15:50
|Самый лучший кинотеатр
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
4 сентября, понедельник
|15:50
|Самый лучший кинотеатр
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
5 сентября, вторник
|15:50
|Самый лучший кинотеатр
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
6 сентября, среда
|15:50
|Самый лучший кинотеатр
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|Самый лучший кинотеатр
|
19:40
Завтра
|Самый лучший кинотеатр
|
15:50
20:10
2 сентября, суббота
|Самый лучший кинотеатр
|
15:50
20:10
3 сентября, воскресенье
|Самый лучший кинотеатр
|
15:50
20:10
4 сентября, понедельник
|Самый лучший кинотеатр
|
15:50
20:10
5 сентября, вторник
|Самый лучший кинотеатр
|
15:50
20:10
6 сентября, среда
|Самый лучший кинотеатр
|
15:50
20:10
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