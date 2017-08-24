Тайна 7 сестер

Режиссёр: Томми Виркола

Актёры: Нуми Рапас, Гленн Клоуз, Уиллем Дефо, Марван Кензари, Кристиан Рубек, Пол Сверре Валхейм Хаген, Адетомива Едун, Кэсси Клер, Камерон Джек

В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает…