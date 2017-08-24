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Тайна 7 сестер

Тайна 7 сестер

Режиссёр: Томми Виркола

Актёры: Нуми Рапас, Гленн Клоуз, Уиллем Дефо, Марван Кензари, Кристиан              Рубек, Пол Сверре Валхейм Хаген, Адетомива Едун, Кэсси Клер,                    Камерон Джек

В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает…

Сегодня
Самый лучший кинотеатр
19:40
Завтра
Самый лучший кинотеатр
15:50
20:10
2 сентября, суббота
Самый лучший кинотеатр
15:50
20:10
3 сентября, воскресенье
Самый лучший кинотеатр
15:50
20:10
4 сентября, понедельник
Самый лучший кинотеатр
15:50
20:10
5 сентября, вторник
Самый лучший кинотеатр
15:50
20:10
6 сентября, среда
Самый лучший кинотеатр
15:50
20:10
Расписание на все дни
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