Тачки 3
Режиссер:
Брайан Фи
Актеры:
Арми Хаммер, Оуэн Уилсон, Бонни Хант, Тони Шэлуб, Кристела Алонзо, Кэтрин Хелмонд, Чич Марин, Пол Дули, Даррел Уалтрип
Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина!
Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.
Сегодня
|08:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|10:20
|Самый лучший кинотеатр
|10:20 3D
|Самый лучший кинотеатр
|11:00
|Самый лучший кинотеатр
|11:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|12:20 3D
|Самый лучший кинотеатр
|12:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:00
|Самый лучший кинотеатр
|14:00
|Самый лучший кинотеатр
|15:00
|Самый лучший кинотеатр
|16:00
|Самый лучший кинотеатр
|16:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:10
|Самый лучший кинотеатр
|17:45 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|08:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
30 июня, пятница
|08:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
1 июля, суббота
|11:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
2 июля, воскресенье
|11:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
3 июля, понедельник
|11:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
4 июля, вторник
|08:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
5 июля, среда
|11:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 08:50
3D 11:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 12:50
3D 17:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:45
3D 16:40
|Самый лучший кинотеатр
|
10:20
3D 10:20
11:00
3D 12:20
13:00
14:00
15:00
16:00
17:10
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 08:50
30 июня, пятница
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 08:50
1 июля, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:50
2 июля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:50
3 июля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:00
4 июля, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 08:50
5 июля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:00
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