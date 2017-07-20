Стань легендой! Бигфут Младший
Режиссер:
Джереми Дегрусон, Бен Стассен
Актеры:
Кэллан Брункер, Джои Камен, Джо Томас, Боб Барлен
Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса — бигфутов. Теперь ему открыты такие способности как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.
Сегодня
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:25 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:25 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
29 июля, суббота
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:25 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:05 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
30 июля, воскресенье
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:25 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:05 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
31 июля, понедельник
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:25 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
1 августа, вторник
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:25 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
2 августа, среда
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:25 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 16:25
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 16:25
29 июля, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 16:05
30 июля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 16:05
31 июля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 16:25
1 августа, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
2 августа, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
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