Стань легендой! Бигфут Младший

Актеры:

Кэллан Брункер, Джои Камен, Джо Томас, Боб Барлен

Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса — бигфутов. Теперь ему открыты такие способности как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.