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Стань легендой! Бигфут Младший

Стань легендой! Бигфут Младший

Режиссер:
Джереми Дегрусон, Бен Стассен
  
Актеры:

Кэллан Брункер, Джои Камен, Джо Томас, Боб Барлен

Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса — бигфутов. Теперь ему открыты такие способности как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.

 

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