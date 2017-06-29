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Сказ о Петре и Февронии

Сказ о Петре и Февронии

Режиссер:
Юрий Рязанов, Юрий Кулаков
  
Актеры:

Владислав Юдин, Юлия Горохова, Иван Охлобыстин, Владимир                                                                                    Антоник, Константин Карасик, Виктор                                                                    Вержбицкий, Диомид Виноградов,                                                                          Вадим Медведев, Арзу Сулейманова,                                                                      Сергей Усков

XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

 

Сегодня
10:20 Самый лучший кинотеатр
11:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
12:00 Самый лучший кинотеатр
13:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
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13:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
8 июля, суббота
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13:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
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11:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
12:00 Самый лучший кинотеатр
13:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
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12:00 Самый лучший кинотеатр
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