Роковое искушение
Режиссер:
София Коппола
Актеры:
Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фаннинг, Уна Лоуренс, Энгаури Райс, Эддисон Рики, Эмма Ховард, Уэйн Пер, Мэтт Стори
Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения…
Сегодня
|21:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|23:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|21:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|23:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
29 июля, суббота
|20:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|23:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
30 июля, воскресенье
|20:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|23:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
31 июля, понедельник
|21:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|23:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
1 августа, вторник
|21:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|23:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
2 августа, среда
|21:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|23:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:05
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:05
29 июля, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:45
30 июля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:45
31 июля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:05
1 августа, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:05
2 августа, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:05
Комментарии