Роковое искушение

Актеры:

Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фаннинг, Уна Лоуренс, Энгаури Райс, Эддисон Рики, Эмма Ховард, Уэйн Пер, Мэтт Стори

Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения…