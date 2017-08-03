Проклятие Аннабель: Зарождение зла
Режиссер:
Дэвид Ф. Сандберг
Актеры:
Миранда Отто, Стефани Сигман, Лулу Уилсон, Талита Бейтман, Энтони ЛаПалья, Алисия Вела-Бэйли, Керри О’Мэлли, Филиппа Култхард, Адам Бартли, Самара Ли
Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель.
Сегодня
|16:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|16:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
12 августа, суббота
|16:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
13 августа, воскресенье
|16:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
14 августа, понедельник
|16:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
15 августа, вторник
|16:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
16 августа, среда
|16:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
21:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:15
20:20
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
21:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:15
20:20
12 августа, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
21:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:15
20:20
13 августа, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:15
20:20
14 августа, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
21:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:15
20:20
15 августа, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
21:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:15
20:20
16 августа, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
21:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:15
20:20
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