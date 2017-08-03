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Проклятие Аннабель: Зарождение зла

Проклятие Аннабель: Зарождение зла

Режиссер:

Дэвид Ф. Сандберг

  
Актеры:

Миранда Отто, Стефани Сигман, Лулу Уилсон, Талита Бейтман, Энтони                                                                        ЛаПалья, Алисия Вела-Бэйли, Керри                                                                  О’Мэлли, Филиппа Култхард, Адам                                                                    Бартли, Самара Ли

Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель.

 

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