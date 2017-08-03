Проклятие Аннабель: Зарождение зла

Актеры:

Миранда Отто, Стефани Сигман, Лулу Уилсон, Талита Бейтман, Энтони ЛаПалья, Алисия Вела-Бэйли, Керри О’Мэлли, Филиппа Култхард, Адам Бартли, Самара Ли

Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель.