Про любовь. Только для взрослых
Режиссёр: Нигина Сайфуллаева, Павел Руминов, Наталья Меркулова
Актёры: Джон Малкович, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Юрий Колокольников, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Ингеборга Дапкунайте, Равшана Куркова, Александр Паль, Максим Матвеев
Москва, лето. Мегаполис занят своей жизнью, здесь каждый день что-то происходит. Спешащие по своим важным делам люди не забывают и о приобретении новых знаний и навыков. Для этого в Москве каждый может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать только одна лекция: про любовь. Герои — это обычные люди, затерянные в большом мегаполисе, они будут сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя история любви.
|20:25
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
20:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:40