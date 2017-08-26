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Про любовь. Только для взрослых

Про любовь. Только для взрослых

Режиссёр: Нигина Сайфуллаева, Павел Руминов, Наталья Меркулова

Актёры: Джон Малкович, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Юрий                                   Колокольников, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Ингеборга                     Дапкунайте, Равшана Куркова, Александр Паль, Максим Матвеев

Москва, лето. Мегаполис занят своей жизнью, здесь каждый день что-то происходит. Спешащие по своим важным делам люди не забывают и о приобретении новых знаний и навыков. Для этого в Москве каждый может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать только одна лекция: про любовь. Герои — это обычные люди, затерянные в большом мегаполисе, они будут сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя история любви.

 

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