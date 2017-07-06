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Планета обезьян: Война

Планета обезьян: Война

Режиссер:
Мэтт Ривз
  
Актеры:

Энди Серкис, Вуди Харрельсон, Стив Зан, Карин Коновал, Амайя Миллер,                                                                        Терри Нотари, Тай Олссон, Майкл                                                                            Адамуэйт, Тоби Кеббелл, Гэбриел                                                                            Чаварриа

Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.

 

 

Сегодня
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
10:20 Самый лучший кинотеатр
11:00 Самый лучший кинотеатр
13:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 Самый лучший кинотеатр
14:30 Самый лучший кинотеатр
15:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:20 Самый лучший кинотеатр
17:10 3D Самый лучший кинотеатр
17:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:30 Самый лучший кинотеатр
19:00 Самый лучший кинотеатр
19:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:50 Самый лучший кинотеатр
21:10 Самый лучший кинотеатр
21:25 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 Самый лучший кинотеатр
Завтра
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
10:20 Самый лучший кинотеатр
11:00 Самый лучший кинотеатр
13:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 Самый лучший кинотеатр
14:30 Самый лучший кинотеатр
15:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:20 Самый лучший кинотеатр
17:10 3D Самый лучший кинотеатр
17:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:30 Самый лучший кинотеатр
19:00 Самый лучший кинотеатр
19:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:50 Самый лучший кинотеатр
21:10 Самый лучший кинотеатр
21:25 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 Самый лучший кинотеатр
15 июля, суббота
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
10:20 Самый лучший кинотеатр
11:00 Самый лучший кинотеатр
13:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 Самый лучший кинотеатр
14:30 Самый лучший кинотеатр
15:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:20 Самый лучший кинотеатр
17:10 3D Самый лучший кинотеатр
17:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:30 Самый лучший кинотеатр
19:00 Самый лучший кинотеатр
19:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:50 Самый лучший кинотеатр
21:10 Самый лучший кинотеатр
21:25 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 Самый лучший кинотеатр
16 июля, воскресенье
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
10:20 Самый лучший кинотеатр
11:00 Самый лучший кинотеатр
13:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 Самый лучший кинотеатр
14:30 Самый лучший кинотеатр
15:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:20 Самый лучший кинотеатр
17:10 3D Самый лучший кинотеатр
17:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:30 Самый лучший кинотеатр
19:00 Самый лучший кинотеатр
19:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:50 Самый лучший кинотеатр
21:10 Самый лучший кинотеатр
21:25 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 Самый лучший кинотеатр
17 июля, понедельник
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
10:20 Самый лучший кинотеатр
11:00 Самый лучший кинотеатр
13:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 Самый лучший кинотеатр
14:30 Самый лучший кинотеатр
15:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:20 Самый лучший кинотеатр
17:10 3D Самый лучший кинотеатр
17:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:30 Самый лучший кинотеатр
19:00 Самый лучший кинотеатр
19:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:50 Самый лучший кинотеатр
21:10 Самый лучший кинотеатр
21:25 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 Самый лучший кинотеатр
18 июля, вторник
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
10:20 Самый лучший кинотеатр
11:00 Самый лучший кинотеатр
13:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 Самый лучший кинотеатр
14:30 Самый лучший кинотеатр
15:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:20 Самый лучший кинотеатр
17:10 3D Самый лучший кинотеатр
17:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:30 Самый лучший кинотеатр
19:00 Самый лучший кинотеатр
19:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:50 Самый лучший кинотеатр
21:10 Самый лучший кинотеатр
21:25 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 Самый лучший кинотеатр
19 июля, среда
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
10:20 Самый лучший кинотеатр
11:00 Самый лучший кинотеатр
13:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 Самый лучший кинотеатр
14:30 Самый лучший кинотеатр
15:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:20 Самый лучший кинотеатр
17:10 3D Самый лучший кинотеатр
17:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:30 Самый лучший кинотеатр
19:00 Самый лучший кинотеатр
19:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:50 Самый лучший кинотеатр
21:10 Самый лучший кинотеатр
21:25 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 Самый лучший кинотеатр
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:35
3D 19:15
3D 22:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:40
3D 18:30
3D 21:25
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 17:25
Самый лучший кинотеатр
10:20
11:00
13:40
14:30
16:20
3D 17:10
18:30
19:00
19:50
21:10
21:40
22:30
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:35
3D 19:15
3D 22:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:40
3D 18:30
3D 21:25
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 17:25
Самый лучший кинотеатр
10:20
11:00
13:40
14:30
16:20
3D 17:10
18:30
19:00
19:50
21:10
21:40
22:30
15 июля, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:35
3D 19:15
3D 22:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:40
3D 18:30
3D 21:25
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 17:25
Самый лучший кинотеатр
10:20
11:00
13:40
14:30
16:20
3D 17:10
18:30
19:00
19:50
21:10
21:40
22:30
16 июля, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:35
3D 19:15
3D 22:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:40
3D 18:30
3D 21:25
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 17:25
Самый лучший кинотеатр
10:20
11:00
13:40
14:30
16:20
3D 17:10
18:30
19:00
19:50
21:10
21:40
22:30
17 июля, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:35
3D 19:15
3D 22:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:40
3D 18:30
3D 21:25
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 17:25
Самый лучший кинотеатр
10:20
11:00
13:40
14:30
16:20
3D 17:10
18:30
19:00
19:50
21:10
21:40
22:30
18 июля, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:35
3D 19:15
3D 22:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:40
3D 18:30
3D 21:25
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 17:25
Самый лучший кинотеатр
10:20
11:00
13:40
14:30
16:20
3D 17:10
18:30
19:00
19:50
21:10
21:40
22:30
19 июля, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:35
3D 19:15
3D 22:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:40
3D 18:30
3D 21:25
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 17:25
Самый лучший кинотеатр
10:20
11:00
13:40
14:30
16:20
3D 17:10
18:30
19:00
19:50
21:10
21:40
22:30
Расписание на все дни
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