Планета обезьян: Война
Энди Серкис, Вуди Харрельсон, Стив Зан, Карин Коновал, Амайя Миллер, Терри Нотари, Тай Олссон, Майкл Адамуэйт, Тоби Кеббелл, Гэбриел Чаварриа
Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.
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|11:00
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|19:50
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|21:25 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:10 3D
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|22:30
|Самый лучший кинотеатр
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:20
|Самый лучший кинотеатр
|11:00
|Самый лучший кинотеатр
|13:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:40
|Самый лучший кинотеатр
|14:30
|Самый лучший кинотеатр
|15:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|17:10 3D
|Самый лучший кинотеатр
|17:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:30 3D
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|18:30
|Самый лучший кинотеатр
|19:00
|Самый лучший кинотеатр
|19:15 3D
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|19:50
|Самый лучший кинотеатр
|21:10
|Самый лучший кинотеатр
|21:25 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:10 3D
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|22:30
|Самый лучший кинотеатр
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|10:20
|Самый лучший кинотеатр
|11:00
|Самый лучший кинотеатр
|13:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:40
|Самый лучший кинотеатр
|14:30
|Самый лучший кинотеатр
|15:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|17:10 3D
|Самый лучший кинотеатр
|17:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:30
|Самый лучший кинотеатр
|19:00
|Самый лучший кинотеатр
|19:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
|21:10
|Самый лучший кинотеатр
|21:25 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:30
|Самый лучший кинотеатр
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:20
|Самый лучший кинотеатр
|11:00
|Самый лучший кинотеатр
|13:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:40
|Самый лучший кинотеатр
|14:30
|Самый лучший кинотеатр
|15:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|17:10 3D
|Самый лучший кинотеатр
|17:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:30
|Самый лучший кинотеатр
|19:00
|Самый лучший кинотеатр
|19:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
|21:10
|Самый лучший кинотеатр
|21:25 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:30
|Самый лучший кинотеатр
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:20
|Самый лучший кинотеатр
|11:00
|Самый лучший кинотеатр
|13:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:40
|Самый лучший кинотеатр
|14:30
|Самый лучший кинотеатр
|15:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|17:10 3D
|Самый лучший кинотеатр
|17:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:30
|Самый лучший кинотеатр
|19:00
|Самый лучший кинотеатр
|19:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
|21:10
|Самый лучший кинотеатр
|21:25 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:30
|Самый лучший кинотеатр
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:35
3D 19:15
3D 22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:40
3D 18:30
3D 21:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 17:25
|Самый лучший кинотеатр
|
10:20
11:00
13:40
14:30
16:20
3D 17:10
18:30
19:00
19:50
21:10
21:40
22:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:35
3D 19:15
3D 22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:40
3D 18:30
3D 21:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 17:25
|Самый лучший кинотеатр
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10:20
11:00
13:40
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3D 17:10
18:30
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22:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
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3D 13:35
3D 19:15
3D 22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
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3D 15:40
3D 18:30
3D 21:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
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3D 09:00
3D 17:25
|Самый лучший кинотеатр
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10:20
11:00
13:40
14:30
16:20
3D 17:10
18:30
19:00
19:50
21:10
21:40
22:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
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3D 13:35
3D 19:15
3D 22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:40
3D 18:30
3D 21:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
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3D 09:00
3D 17:25
|Самый лучший кинотеатр
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10:20
11:00
13:40
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16:20
3D 17:10
18:30
19:00
19:50
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21:40
22:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
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3D 13:35
3D 19:15
3D 22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:40
3D 18:30
3D 21:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 17:25
|Самый лучший кинотеатр
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10:20
11:00
13:40
14:30
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3D 17:10
18:30
19:00
19:50
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22:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
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3D 13:35
3D 19:15
3D 22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:40
3D 18:30
3D 21:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 17:25
|Самый лучший кинотеатр
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10:20
11:00
13:40
14:30
16:20
3D 17:10
18:30
19:00
19:50
21:10
21:40
22:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:35
3D 19:15
3D 22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:40
3D 18:30
3D 21:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 17:25
|Самый лучший кинотеатр
|
10:20
11:00
13:40
14:30
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3D 17:10
18:30
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19:50
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22:30