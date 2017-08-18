Оно приходит ночью

Режиссёр: Трей Эдвард Шульц

Актёры: Джоэл Эдгертон, Кристофер Эбботт, Кармен Эджого, Райли Кио, Келвин Харрисон, Дэвид Пендлтон, Чейз Джолиет, Мик О’Рурк

Цивилизацию поражает зловещая эпидемия, превращающая инфицированных в чудовищных монстров. Мир погружается в невыносимый ужас. Спасаясь от гибели, отец прячет свою семью в заброшенном доме в чаще леса. Однажды на пороге дома появляются незнакомцы. Но как спастись от безумия, когда ад внутри тебя?..