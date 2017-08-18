афиша
афиша
Регистрация
Оно приходит ночью

Оно приходит ночью

Режиссёр: Трей Эдвард Шульц

Актёры: Джоэл Эдгертон, Кристофер Эбботт, Кармен Эджого, Райли Кио, Келвин Харрисон, Дэвид Пендлтон, Чейз Джолиет, Мик О’Рурк

Цивилизацию поражает зловещая эпидемия, превращающая инфицированных в чудовищных монстров. Мир погружается в невыносимый ужас. Спасаясь от гибели, отец прячет свою семью в заброшенном доме в чаще леса. Однажды на пороге дома появляются незнакомцы. Но как спастись от безумия, когда ад внутри тебя?..

Сегодня
22:10 Самый лучший кинотеатр
Завтра
22:10 Самый лучший кинотеатр
26 августа, суббота
22:10 Самый лучший кинотеатр
27 августа, воскресенье
22:10 Самый лучший кинотеатр
28 августа, понедельник
22:10 Самый лучший кинотеатр
29 августа, вторник
22:10 Самый лучший кинотеатр
30 августа, среда
22:10 Самый лучший кинотеатр
Расписание на все дни
Сегодня
Самый лучший кинотеатр
22:10
Завтра
Самый лучший кинотеатр
22:10
26 августа, суббота
Самый лучший кинотеатр
22:10
27 августа, воскресенье
Самый лучший кинотеатр
22:10
28 августа, понедельник
Самый лучший кинотеатр
22:10
29 августа, вторник
Самый лучший кинотеатр
22:10
30 августа, среда
Самый лучший кинотеатр
22:10
Расписание на все дни
+1
Популярное на ASTV
Каторга. Послесловие
Каторга. Послесловие
Телохранитель киллера
Телохранитель киллера
Реальная белка 2
Реальная белка 2
Малыш на драйве
Малыш на драйве
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru