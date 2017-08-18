Оно приходит ночью
Режиссёр: Трей Эдвард Шульц
Актёры: Джоэл Эдгертон, Кристофер Эбботт, Кармен Эджого, Райли Кио, Келвин Харрисон, Дэвид Пендлтон, Чейз Джолиет, Мик О’Рурк
Цивилизацию поражает зловещая эпидемия, превращающая инфицированных в чудовищных монстров. Мир погружается в невыносимый ужас. Спасаясь от гибели, отец прячет свою семью в заброшенном доме в чаще леса. Однажды на пороге дома появляются незнакомцы. Но как спастись от безумия, когда ад внутри тебя?..
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22:10
26 августа, суббота
|Самый лучший кинотеатр
|
22:10
27 августа, воскресенье
|Самый лучший кинотеатр
|
22:10
28 августа, понедельник
|Самый лучший кинотеатр
|
22:10
29 августа, вторник
|Самый лучший кинотеатр
|
22:10
30 августа, среда
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22:10
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