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Оно

Оно

Режиссёр: Андрес Мускетти

Актёры: Джейден Либерер, Джереми Рэй Тейлор, Софиа Лиллис, Финн                      Вулфард, Чоузен Джейкобс, Джек Грейзер, Уайатт Олефф, Билл                      Скарсгард, Николас Хэмилтон, Джейк Сим

Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.

 

Сегодня
19:40 Комсомолец, киноконцертный зал
19:50 ККЗ "Октябрь", малый зал
22:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
16:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:35 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:40 Комсомолец, киноконцертный зал
21:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
9 сентября, суббота
13:35 ККЗ "Октябрь", малый зал
18:30 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:40 Комсомолец, киноконцертный зал
21:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
10 сентября, воскресенье
16:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:40 Комсомолец, киноконцертный зал
19:45 ККЗ "Октябрь", малый зал
21:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
11 сентября, понедельник
16:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:35 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:40 Комсомолец, киноконцертный зал
21:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
12 сентября, вторник
16:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:35 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:40 Комсомолец, киноконцертный зал
21:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
13 сентября, среда
16:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:35 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:40 Комсомолец, киноконцертный зал
21:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
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