Режиссёр: Андрес Мускетти

Актёры: Джейден Либерер, Джереми Рэй Тейлор, Софиа Лиллис, Финн Вулфард, Чоузен Джейкобс, Джек Грейзер, Уайатт Олефф, Билл Скарсгард, Николас Хэмилтон, Джейк Сим

Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.