Оно
Режиссёр: Андрес Мускетти
Актёры: Джейден Либерер, Джереми Рэй Тейлор, Софиа Лиллис, Финн Вулфард, Чоузен Джейкобс, Джек Грейзер, Уайатт Олефф, Билл Скарсгард, Николас Хэмилтон, Джейк Сим
Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.
Сегодня
|19:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|16:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
9 сентября, суббота
|13:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
10 сентября, воскресенье
|16:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
11 сентября, понедельник
|16:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
12 сентября, вторник
|16:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
13 сентября, среда
|16:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
22:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:50
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
16:20
21:10
22:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:35
9 сентября, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
21:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:35
18:30
10 сентября, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
16:20
21:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:45
11 сентября, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
16:20
21:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:35
12 сентября, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
16:20
21:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:35
13 сентября, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
16:15
21:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:35
Комментарии