В воскресенье, 27 августа, Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». В ее рамках жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом.

Главной площадкой акции в Южно-Сахалинске является кинотеатр под открытым небом, который находится на площади перед Домом правительства.

Зрителей ждет развлекательная программа с конкурсами и викторинами, призами и подарками от партнеров мероприятия. В 21:00 в режиме нон-стоп начнутся показы фильмов.

Расписание показов уличного кинотеатра:

21:30 - «Снежная королева. Огонь и лед» (Россия), Реж. Алексей Цицилин, 90 минут, 6+

23:20 - «Кухня. Последняя битва» (Россия), Реж. Антон Федотов, 110 минут, 12+

01:30 - «28 панфиловцев» (Россия), Реж. Ким Дружинин, Андрей Шальопа, 105 минут, 12+

03:15 - «Время первых» (Россия), Реж. Дмитрий Киселев, 140 минут, 6+

Вход будет свободный на удобные места.