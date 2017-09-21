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Наемник

Наемник

Режиссёр: Майкл Куэста

Актёры: Дилан О’Брайен, Шарлотта Вега, Кристофер Уэбстер, Шахид Ахмед,               Бастер Ривз, Ник Кавальере, Саймон Коннолли, Юсеф «Джо» Свейд,               Джуст Янссен

Тайный наёмник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Хёрли обучать убитого горем, но серьёзно настроенного Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, случайных нападений на военные и гражданские объекты. Но позже напарникам предстоит объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

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